Coronaspook duikt opnieuw op in Brugge: “Het is heel chaotisch geweest”

Club BruggeNegen maanden nadat COVID-19 Club Brugge teisterde, is het opnieuw alle hens aan dek in het Belfius Basecamp. Voorlopig testte enkel Ignace Van Der Brempt positief, hopelijk voor blauw-zwart komt daar geen verandering in: “We mogen niet vrezen en leven van dag tot dag zoals iedereen”, meent Philippe Clement.

Van slechte timing gesproken. Enkele dagen voor de levensbelangrijke Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig is Club Brugge andermaal getroffen door het coronavirus. In de aanloop van de uitmatch in Mechelen van vanavond testte belofteninternational Ignace Van Der Brempt positief, terwijl ook Eduard Sobol en Cisse Sandra zich ziek meldden na interlandverplichtingen. Het duo bleek uiteindelijk net als de rest van de spelersgroep, die Club vrijdagochtend in allerijl liet testen, negatief: “Het is heel chaotisch geweest”, aldus Clement na de wedstrijd. “Toen we het nieuws van Ignace vernamen, zijn we meteen aan de slag gegaan. Dat nieuws zorgde toch voor nervositeit - we zijn ook later naar Mechelen vertrokken. Al mogen we dat niet als excuus inroepen als je ziet in welke wereld we vandaag leven. Dit kan op elk moment gebeuren.”

Quote We zijn met één grote bus en twee kleine busjes afgereisd. Het is vervelend dat het weer op die manier moet, maar het geldt voor elke ploeg. En voor iedereen. Hans Vanaken

Blauw-zwart kreeg deze ochtend telefoon van de KBVB nadat een lid van de technische staf van de nationale beloften positief had getest. Club telt met Van Der Brempt en Lammens twee belofteninternationals. En dus zag blauw-zwart zich genoodzaakt de neuswissers opnieuw boven te halen. Voorlopig zonder ál te veel erg zo bleek, al leeft men in Brugge na de positieve test van Van Der Brempt opnieuw tussen hoop en vrees: “Ik denk dat je niet mag vrezen. We leven van dag tot dag zoals iedereen dat tegenwoordig doet. We volgen de voorschriften. Vandaag hebben we afstand gehouden, mondmaskers gedragen, enzovoort.”

Volledig scherm Ignace Van Der Brempt testte positief. © Photo News

Na de match van vanavond kan Club morgen haast niet anders dan een nieuwe reeks tests uitvoeren, wat de komende dagen in de aanloop naar Leipzig wellicht meermaals het geval zal zijn. De testprocedure van de Jupiler Pro League is net als die van de UEFA al een tijdje van de baan: “Dit is niet leuk”, zuchtte Hans Vanaken. “Opnieuw die testen, opnieuw die matchen. We zijn met één grote bus en twee kleine busjes afgereisd. Het is vervelend dat het weer op die manier moet, maar het geldt voor elke ploeg. En voor iedereen.”

Nieuwe testronde

Amper negen maanden geleden hield COVID-19 Club Brugge wekenlang in zijn greep. Bovenop een pak sterkhouders testte toen ook bijna de ganse technische staf en een deel van de omkadering positief met de verplichte quarantaine als gevolg. De Bruggelingen trokken in februari met een noodelftal naar Kiev, sleepten op Oekraïense bodem uiteindelijk een 1-1-gelijkspel uit de brand, maar vlogen één week later toch genadeloos uit de zestiende finales van de Europa League. Ook in de beker werd er verloren van Standard. Onder meer Mignolet, Vanaken, De Ketelaere, Lang en Rits waren rond die tijd onbeschikbaar.

Zeker nu Club opnieuw voor een reeks belangrijke wedstrijden staat, is het bang afwachten. Eerst en vooral die van woensdag tegen Leipzig, maar vervolgens ook op zondag en woensdag zowel voor de competitie als de beker op het veld van Genk. Uitgerekend in de weken van de waarheid dreigt COVID-19 opnieuw roet in het eten te strooien. Het is dan ook aannemelijk dat blauw-zwart de spelersgroep dagelijks aan een nieuwe testronde zal onderwerpen: “We zullen dat verder met de dokters bespreken”, aldus Clement. “Vandaag was al hectisch genoeg. De medische staf is er volop mee bezig. Mijn job is de spelers klaarstomen voor woensdag”.

Volledig scherm Eduard Sobol. © Photo News