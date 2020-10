Corona teistert nu ook Club Brugge: Mignolet, Kossounou, Krmencik en Mannaert leggen positieve test af

Club Brugge Onze watcher ziet hoe Club met de vingers in de neus wint (bis): “Standard of Zenit zullen toch wel challengen?”

5 oktober Same old story. Zelfs tegen het ooit zo fiere Royal Sporting Club Anderlecht hoefde Club Brugge niet eens het gaspedaal volledig in te duwen. Op ervaring en talent: 3-0. “We Are Bruges.”