Club weigerde Lille-bod van 18 miljoen euro op Noa Lang, ook Brandon Mechele blijft

Club BruggeHet bod van 18 miljoen euro vanuit Rijsel werd van tafel geveegd, de speler in kwestie was sowieso van plan om te blijven. Net als Vanaken en Mechele gaat ook Noa Lang uiteindelijk nergens heen.

“Dit is zoals ik op voorhand had gehoopt.” Carl Hoefkens vanmiddag, toen al in de wetenschap dat naast Hans Vanaken ook Noa Lang aan wal zou blijven. Reken daar nog de komst van Yaremchuk bij en dan kan de T1 na enkele woelige maanden alleen maar tevreden zijn. “Een kern met heel veel potentieel,” luidde de conclusie.

Noa Lang (23) had eerder al de knop omgedraaid. De concrete interesse, in de vorm van een toereikend bod, liet op zich wachten. Kwam er ook nog die blessure bij. Het WK indachtig had de Nederlander veel eerder dan gisteren op deadline day al de klik gemaakt. Zo was Lille onbespreekbaar. Niet alleen voor Club Brugge, dat 18 miljoen euro weigerde en een veel hoger bedrag in gedachten heeft, maar ook voor Noa Lang zelf. Goed in zijn vel, klaar om na zijn blessure te vlammen met het oog op Qatar.

Zo kan Club, wat de voorbije weken steeds duidelijker werd, nog minstens zes of twaalf maanden een beroep doen op de smaakmaker. Hij die in 91 wedstrijden voor Club zowel 27 goals als 27 assists lukte - ondanks zijn moeilijk seizoensbegin nog steeds waanzinnige statistieken. Dat de Nederlander blijft, is een scenario waar niemand - inclusief Lang - aan het einde van vorig seizoen rekening mee hield. Noem hem gerust een zomertransfer - eens op volle kracht nauwelijks of niet af te stoppen in de Jupiler Pro League. Een extra wapen in de Champions League ook.

Club legde deze week ook Yaremchuk vast

Ook Mechele blijft

Naast Lang bleef ook de hondstrouwe Brandon Mechele aan boord. Voor Bologna was hij gewonnen - ook de verdediger weet dat Boyata in principe gehaald is om op zijn positie te spelen. Alleen werd de aanbieding vanuit Noord-Italië prompt geweigerd. Er was ook nog een tweede, niet nader genoemde club concreet. Al wou Club haar trouwe dienaar bij ingang van zijn laatste contractjaar niet relatief goedkoop van de hand te doen.

“Deze mercato is het werk van de ganse club geweest.” En of Hoefkens het ziet zitten. Met Vanaken, Lang en Mechele erbij lijkt Club meer dan ooit gewapend om op alle fronten competitief te zijn. Uiteindelijk zijn enkel De Ketelaere en Nsoki vertrokken, en kwam er vooral met Jutglà, Yaremchuk Onyedika en Nielsen heel wat versterking bij. En dan is er nog de rehabilitatie van Sowah en de ontdekking van Sylla, terwijl Buchanan en Skov Olsen intussen helemaal aangepast zijn. Boyata is nog een vraagteken, maar ook hij zou een versterking moeten zijn: “Ik ben absoluut tevreden,” glunderde Hoefkens. “Vergelijken met andere spelerskernen, dat is nutteloze energie. Het is een groep waar ik héél graag mee aan de slag wil.”

