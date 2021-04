Club-voorzitter Verhaeghe strijdvaardig na mislukte beursgang: “Dit is uitstel en geen afstel”

Club BruggeClub Brugge is, ondanks de mislukte beursgang van vorige week, nog steeds van plan om de beurs op te gaan. Dat bevestigt voorzitter Bart Verhaeghe in een gesprek met VRT NWS. “Binnen een aantal jaar zullen we nog aangenaam verrassen", klinkt het zelfs ambitieus.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld”, aldus Verhaeghe, die met z’n team op 26 maart z’n intrede zou maken op de beurs, maar die plannen in extremis moest afblazen. “Als ondernemer is het niet leuk dat je iets wat je gepland had, niet doet. Maar ik kan dit best kaderen. En ik kan inzien dat er een aantal fouten zijn gemaakt waaruit we graag willen leren voor de toekomst.”

“Het is niet het moment om nu rekeningen te maken”, gaat hij verder. “Dat is niet nodig en zo zit ik als ondernemer niet in elkaar. Ik kijk vooral naar wat ik hiervan kan leren. (...) We gaan als bestuur eendrachtig vooruit. En wat het allerbelangrijkste is, is dat Club Brugge een bedrijf is dat prima gerund wordt en georganiseerd is. Het bedrijf draait op wieltjes met goeie mensen, een heel goeie businessstrategie, een goed verhaal, ... Het is sterk in de boeken, op de balans én op het veld.”

Maar Verhaeghe bevestigt bij VRT NWS dus wel dat het nog steeds zijn bedoeling is om met blauw-zwart de beurs op te gaan. “Dit is uitstel en geen afstel. We sluiten niets uit. Het proces gaat door. We willen het bedrijf nog sterker maken en binnen een aantal jaar zullen we nog aangenaam verrassen. Maar daar zullen we dan te gepasten tijde wel over communiceren.”

Volledig scherm Met algemeen manager Vincent Mannaert. © BELGA