Club van Deli verlost: verdediger keert terug naar Slavia Praag

De komst van Stefano Denswil maakte intussen helemaal een kruis over de 16-voudige Ivoriaanse international, die zich in zijn eerste half seizoen samen met Mechele, Mata en Mignolet in een 3-5-2-systeem quasi onverslaanbaar toonde. Nadien ging het alleen maar bergaf. Leko voorspelde hem destijds een toekomst in de Premier League. Wel. Dat is even anders uitgedraaid.