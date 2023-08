Club-trainer Ronny Deila tevreden met kwalificatie, maar: “Iedereen ziet dat het beter moet”

Eén week na de 3-0-zege tegen Aarhus is het enthousiasme alweer wat gaan liggen. KV Mechelen thuis werd een ontgoocheling, terwijl Club in Denemarken niet de verwachte prestatie leverde. “Ik denk dat we de match gecontroleerd hebben, maar we hebben nauwelijks iets gecreëerd”, aldus Deila. “Offensief kwamen we zelfs niet in de buurt van ‘gevaarlijk zijn’. Iedereen ziet dat het beter moet. Westerlo zal inderdaad een test worden. Als je bovenaan wil meedoen, moet je op verplaatsing matchen winnen. Vorig seizoen heeft Club er acht van de twintig verloren. Dat kan nu niet de bedoeling zijn.”

Deila waarschuwde voor een Deense blitzstart. Het mocht niet baten - na drie minuten hing de bal al tegen de touwen. “De start was héél erg moeilijk. We waren enorm kwetsbaar op stilstaande fases. Het is iets waar we aan moeten werken. We zijn veel te passief. Het kan niet zijn dat, wanneer Aarhus een vrijschop krijgt aan de middenlijn, je het gevoel hebt dat er iets zal gebeuren.”

Op het einde van zijn betoog nam Deila evenwel vrede met de kwalificatie. “Denk niet dat het in Europa vanzelf gaat. Kijk maar naar Genk. Of naar Häcken, de Zweedse kampioen die uitgeschakeld werd door een ploeg uit De Faeroër. Als je uiteindelijk met 3-1 wint van deze goeie ploeg, moet je tevreden zijn. Het gaat snel, maar we zijn klaar voor de volgende ronde.”

