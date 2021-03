Club telt nu al recordaantal doelpuntenmakers: “Elke dag ‘vollebak’, dat is waar we voor staan”

Club BruggeMet Pérez erbij zit Club Brugge in competitieverband al aan 18(!) verschillende doelpuntenmakers. Nooit was de luxe groter bij blauw-zwart: “Iédereen is mee in ons verhaal, dat is de sterkte van deze groep”, weet Philippe Clement.