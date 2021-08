Club-target Collado wil nu toch bij Barça blijven, Canadees van 5 miljoen euro op komst?

Tien dagen geleden sprak Collado die wens nochtans uit, nu heeft hij eerder de neiging om zijn kans te gaan bij het A-elftal van de Catalaanse club. Het vertrek van Messi heeft daarmee te maken - daardoor schuift Collado in principe een rijtje op in de pikorde onder Koeman. En ook het feit dat Club de mogelijkheid heeft om hem aan het einde van het seizoen vast te leggen valt Collado een beetje tegen, al moet de speler in het geval van een aankoopoptie daar ook nog altijd mee akkoord gaan.

Buchanan?

Club wil Buchanan in eerste instantie per direct overnemen, maar mogelijk kan dat pas in de winterstop. Zijn club New England Revolution zou graag de MLS afronden mét de sterkhouder aan boord. De kostprijs van Buchanan bedraagt volgens Amerikaanse en Canadese bronnen een slordige 5 miljoen euro. Buchanan werd onlangs verkozen tot Jonge Speler van het Toernooi op de Gold Cup, waar hij hoge ogen gooide. Van nature is hij een flankaanvaller, vorig seizoen werd hij ook als rechtsachter ingezet. Afwachten of er dit weekend een doorbraak komt in zijn dossier.