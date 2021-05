Club-spelers malen niet om verlies: “Hebben veel gezopen, natuurlijk wisten we dat het zwaar ging worden”

Na het titelfeest na de zege op Anderlecht voelden heel wat Club-spelers het toch in de benen vandaag. “Wij hebben met z’n allen veel gezopen, natuurlijk voel je dat”, vertelt aanvoerder Ruud Vormer na de 1-2-nederlaag tegen Racing Genk voor de camera’s van Eleven Sports . “We wisten dat het zwaar ging worden. Maar geen probleem: we hebben een leuke pot neergezet.”

Bas Dost, die pas in het slot inviel, vult aan. “Weet je, over dat resultaat moet je niet te veel spreken. Wij zijn kampioen, daar gaat het om. En het is mijn eerste titel, dat is speciaal. Dat is ook de reden waarom ik naar Brugge kwam. Ruud zei het mij meteen bij mijn transfer: we worden kampioen. En kijk nu... Daar doe je het voor.”