Club-speler Nsoki deelt na 8 minuten kopstoot uit en moet met rood naar de kant in oefenmatch tegen Beerschot

Opvallend moment in de oefenpartij tussen Club Brugge en Beerschot. Na acht minuten liet Stanley Nsoki zich verleiden tot het plaatsen van een kopstoot pal in het gezicht van Thibo Baeten, 20-jarige spits van de Mannekens die zijn opleiding deels genoot bij Club Brugge. Baeten, een nieuwe speler van Beerschot, had net daarvoor Nsoki ongelukkig langs achteren getackeld na een gemiste kans. De verdediger van Club Brugge kreeg meteen de rode kaart.