Club praat met Zwitsers toptalent, dat ongeveer 5 miljoen euro moet kosten

In de zoektocht naar versterking op de vleugels is Club Brugge uitgekomen bij Kastrot Imeri. Een creatieve flankspeler, die ook centraal op het middenveld als 8 of 10 kan spelen. De Zwitser, die ook over een Kosovaars paspoort beschikt, scoorde dit seizoen 11 goals in 26 matchen. Imeri staat te boek als één van de grootste Zwitserse talenten - dit seizoen brak hij definitief door. In november maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Zwitserland in het WK-kwalificatieduel tegen Italië.