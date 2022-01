Club op zucht van Deense vleugelspits Skov Olsen, die een slordige 5 miljoen euro moet kosten

Na Tajon Buchanan trekt Club Brugge opnieuw miljoenen uit voor een flankaanvaller. Volgens onze informatie zit de komst van de Deense vleugelspits Andreas Skov Olsen in een stroomversnelling - verwacht wordt dat de international eerstdaags zijn handtekening plaatst bij de landskampioen. Met de transfer zou een som van ongeveer 5 à 6 miljoen euro gemoeid zijn, ongeveer het bedrag dat het Italiaanse Bologna in de zomer van 2019 uittrok voor het 22-jarige talent. Rond die tijd al had Club Brugge Skov Olsen op de radar - pas 2,5 jaar later lijkt het daadwerkelijk tot een transfer te komen.

Ondanks zijn fantastische cijfers in eigen land - Skov Olsen scoorde in het seizoen 2018-2019 op 19-jarige leeftijd maar liefst 22 goals in 36 wedstrijden voor Nordsjælland - leek hij de voorbije jaren maar moeilijk te aarden in de Serie A. Bij Bologna verzamelde hij in 2,5 seizoenen maar 25 basisplaatsen, dit terwijl hij bij de Deense nationale ploeg onder Hjulmand wél een vaste waarde werd in de quasi vlekkeloze WK-kwalificatiecampagne van Denemarken. Skov Olsen is linksbenig, maar speelt doorgaans op de rechterflank. Dat Bologna veelal in een 3-5-2 speelde, kwam de Deense vleugelspeler niet ten goede.