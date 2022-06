Club of speler hebben nog niets gehoord, maar weer siert De Ketelaere cover La Gazzetta: “AC Milan biedt 40 miljoen”

Club BruggeIn het groot op de cover van La Gazzetta dello Sport. Bij Club Brugge is er nog geen bod binnengelopen en ook in de entourage van de voetballer weten ze van niets, maar de roze Italiaanse sportkrant ziet Charles De Ketelaere (21) straks al bij AC Milan. De winnaar van de recentste scudetto zou blauw-zwart willen verleiden met een bod van 40 miljoen.

Het is niet de eerste keer dat ze in Italië CDK, die in Jan Breydel een contract heeft tot 2024, aan de rossoneri linken. Ook vorige week stond zijn hoofd al op de cover. Toen werd er ook gewag gemaakt van AS Roma-aanvaller Zaniolo. Maar nu zou Milan voluit willen gaan voor de Rode Duivel, voor wie er in het San Siro meteen ‘een leidersrol’ weggelegd is, titelt La Gazzetta dello Sport ook.

Veel dichter staat Milan bij de komst van een andere Belg: Divock Origi. De finale punten en komma’s moeten nog gezet worden, maar bij AC Milan gaan ze ervan uit dat Origi straks een vierjarig contract ondertekent in Milaan. En ook Alexis Saelemaekers ligt er onder contract. Zijn toekomst oogt er echter minder zeker. La Gazzetta schrijft dat Milan Saelemaekers of de Kroatische flankaanvaller Ante Rebic eventueel wil betrekken in de transfer van De Ketelaere.

Volledig scherm De Ketelaere tijdens zijn invalbeurt tegen Polen vorige week woensdag. © Photo News

De Ketelaere is alvast een profiel dat past binnen de nieuwe filosofie van AC Milan: talentrijk, jong, hongerig en polyvalent. CDK maakte in de laars al eens een heel goeie beurt toen hij met Club in december 2020 in de groepsfase van de Champions League op een zucht van de kwalificatie strandde. Met een bal op de deklat tegen Lazio Roma was De Ketelaere in de slotminuten toen heel dicht bij de winner. De Gazzetta is hem duidelijk niet vergeten.

Volledig scherm © La Gazzetta dello Sport