Club met bang hartje richting nieuwe coronatests

Club Brugge Heeft Club Brugge nog wel een extra aanvaller nodig? Clement: “We gaan zeker nog kijken”

20 september Tien goals in acht dagen. Waar Clement in de beginweken de aanvalspatronen niet uitgevoerd zag, wervelen zijn aanvallers. Of ze nu Dennis, vorige week tegen Waasland-Beveren, of Krmencik, vandaag tegen Zulte Waregem, heten. Heeft dit Club nog wel nood aan een nieuwe diepe spits? “We gaan nog zeker kijken", zegt Clement.