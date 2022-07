Club heeft Ecuadoraans talent beet, blauw-zwart betaalt bijna 4 miljoen voor vijfde zomeraanwinst

Club BruggeIn afwachting van de uitgaande transfer van Charles De Ketelaere, is Club Brugge helemaal rond met zomeraanwinst nummer 5. De 18-jarige verdediger Joel Ordóñez is in België voor zijn medische test - blauw-zwart betaalt net geen vier miljoen.

Na Meijer, Jutglà, Larin en Nielsen mag ook Joel Ordóñez zich - mits goeie tests - speler van Club Brugge noemen. Het 18-jarige talent uit Ecuador tekent dit weekend zijn contract bij blauw-zwart. De centrale verdediger komt over van topploeg Independiente del Valle, bij wie hij in het voorjaar definitief doorbrak nadat hij met de U20 indruk had gemaakt op de Copa Libertadores. Hij maakte na de verloren finale ook deel uit van het elftal van het toernooi. Club betaalt 4 miljoen dollar - omgerekend is dat een slordige 3,9 miljoen euro.

Ordóñez werd de voorbije maanden in eigen land gelinkt aan onder meer Ajax, PSV, Benfica en… AC Milan. Finaal was het Club Brugge die hem van haar project kon overtuigen. De sterke centrale verdediger sluit in principe aan bij de A-kern, waar hij ondanks zijn jonge leeftijd min of meer aanzien wordt als direct inzetbare versterking. Mocht de aanpassing groter blijken dan verwacht, dan is er nog steeds het vangnet van Club NXT.

Hendry

De komst van Ordóñez heeft voorlopig geen gevolgen voor Jack Hendry. Hoewel de Schot de jongste wedstrijden in de tribune belandde, gelooft Club nog steeds in hem. Dat bewees het door de voorbije weken meerdere aanbiedingen, onder meer van Burnley, te weigeren. Ook het Duitse Wolfsburg is geïnteresseerd, maar tot nader order mag de Schotse international niet vertrekken.