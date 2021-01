Club haalt oude bekende Dirar terug, ook Nederlander Chong wordt gehuurd

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na het vertrek van Krépin Diatta (verkocht aan AS Monaco) en Emmanuel Dennis (verhuurd aan FC Köln) was Club Brugge nog op zoek naar aanvallende versterking voor het tweede deel van het seizoen. Die heeft Club nu gevonden. Blauw-zwart kondigde vanavond de komst van zowel Nabil Dirar als Tahith Chong aan.

Dirar is een bekend gezicht in Brugge, want de intussen 34-jarige Marokkaanse Belg was tussen 2008 en 2012 al aan de slag in Jan Breydel. Na tussenstations bij Monaco en Fenerbahce is Dirar nu terug in België. Club huurt de flankspeler tot het einde van het seizoen van de Turkse club, zonder aankoopoptie.

“Nabil Dirar kent het klappen van de zweep”, vertelt Club-coach Philippe Clement op de clubsite. “Het is een polyvalente speler die zowel defensief als offensief op beide flanken uit de voeten kan. In mijn gesprekken met hem gaf hij duidelijk aan zeer gedreven te zijn, maar ook enthousiast om een rol te spelen in de begeleiding van onze jongere spelers.”

Volledig scherm Dirar in z'n laatste seizoen bij Club Brugge. © BELGA

Chong wordt dan weer na Bas Dost, Ruud Vormer, Noa Lang en Stefano Denswil de vijfde Nederlander in de Brugse selectie. De 21-jarige jeugdinternational komt eveneens op huurbasis over van Manchester United. De voorbije maanden droeg Chong het shirt van Werder Bremen. Ook voor de Nederlander heeft Club geen aankoopoptie bedongen.

“Met Chong halen we iemand die diepgang brengt in het spel, ook zonder bal, iets wat ook Diatta en Dennis brachten”, aldus Clement. “Beiden zijn polyvalente spelers, iets wat we in deze fase van de competitie zeker kunnen gebruiken. Met de aankoop van een nieuwe 9, ons toptarget, en de komst van Denswil, Dirar en Chong zijn we, ondanks de financieel moeilijkere corona-periode toch voldoende gewapend. voor het drukke programma.”

Volledig scherm Tahith Chong in het shirt van Werder Bremen. © Photo News