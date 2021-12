Club en Philippe Clement scoren andermaal geen punten: “Dit draag je mee, ja”

Een slecht rapport tijdens de feestdagen - veel goeds betekent dat doorgaans niet voor de kerstvakantie. Zo ook voor Philippe Clement, net nu de boel met 13 op 15 stilaan weer op de rails was komen te staan. Club Brugge was ondermaats, uitgerekend tegen de stadsrivaal ging blauw-zwart plat op de buik.

Gelukkig word je daar als trainer niet van. Clement viel evenwel niet uit zijn rol, ondanks het zóveelste puntenverlies - de tiende keer al dit seizoen. Hij verwees eens naar het veld… en naar de goeie reeks van Cercle: “We zijn uiteraard allemaal teleurgesteld na deze nederlaag. Of mijn vakantie verpest is? Eigenlijk is dit nooit een periode van vakantie, want we zijn bezig met ons trainingskamp. Maar goed, elke keer als je verliest draag je dat even mee, ja”. Daar waar hij in het verleden hard was voor zijn groep, of al voor de rust Okereke of Tau naar de kant haalde, bleef hij sereen.

Boven alles was de ‘No sweat/No glory’-mentaliteit ver te zoeken. De vertoning was een beetje exemplarisch voor het 2021 van Club Brugge, waarin het maar zelden de klasse aan de mentaliteit koppelde die we van deze spelersgroep mogen verwachten. Het vuur ontbrak enerzijds. En als de goudhaantjes niet thuis geven anderzijds, dan wordt blauw-zwart al snel tot een middelmatig elftal gedegradeerd. “No sweat/No glory? De voorbije weken hebben we dat wél getoond. Denk maar aan Genk, waar we met tien man terugkomen en winnen. En aan het scenario van die bekermatch. Nu waren we in de duels minder dan Cercle - dat is wel een werkpunt in dit soort wedstrijden.”

Quote Met Buchanan komt er straks iemand bij waarvan we denken dat-ie géén gewenning zal nodig hebben. Iemand die sneller beschik­baar zal zijn en waarmee we meteen aan de slag kunnen. Philippe Clement

Intussen was het achterin ook andermaal bibberen, met opnieuw twee tegengoals: “De voorbije maanden hebben we té veel goals geslikt, al krijgen we tegenwoordig minder kansen tegen. Dit is in stijgende lijn - in se hebben we tegen Cercle ook niet zoveel weggegeven.”

Clement bracht Mbamba in de plaats van Balanta en gooide Dost erin. Verder was het hopen dat Lang, De Ketelaere en Vanaken wél in de match zouden komen. Sandra, Sowah, Van Der Brempt - in geen van hen zag Clement de oplossing. De coach duimt intussen dat de transferperiode of de komst van Buchanan daar verandering in zal brengen. “Je weet dat ik niet over transfers praat - dat gebeurt binnenskamers. We zijn ermee bezig, met de jongens die zijn toegekomen. Zij maken een gewenningsperiode door - Carlos Bacca heeft in zijn eerste zes maanden Club Brugge ook niet gespeeld. Met Buchanan komt er straks iemand bij waarvan we denken dat-ie géén gewenning zal nodighebben. Iemand die sneller beschikbaar zal zijn en waarmee we meteen aan de slag kunnen.”

“We zijn niet aan het tellen”, gooide Clement er nog tussen wat betreft de achterstand op Union. Al zou Club dat stilaan toch beter beginnen doen. “Vorig jaar hebben we ook niet geteld toen we leider waren. Je weet dat er nog veel matchen komen én dat er ook nog play-offs zijn. Het enige wat we doen, is focussen op onszelf. Tegen Cercle wilden we heel graag drie punten pakken.” Wel, dat was er alvast niet aan te zien.

Ben jij een voetbalkenner? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: