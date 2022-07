Club en Milan willen tegen zondag akkoord over De Ketelaere

Hotel Splendide Royal Lugano — door Google Maps omschreven als ‘Posh Lakeside Hotel’. In die vijfsterrentent ontmoette Club-CEO Vincent Mannaert gisteren andermaal Milan-directeur Paolo Maldini, voor de gelegenheid vanuit Milaan in zijn Porsche naar het Zwitserse deel van Lago di Lugano afgezakt. Opnieuw met de insteek een akkoord te vinden met Club Brugge, al bleef een stroomversnelling — net als bij Maldini’s bezoek aan België eind vorige week — ook deze keer uit. Het onderhoud was evenwel opbouwend. Maldini beseft intussen dat Club niet van zin is flink onder het minimumbedrag van de vooropgestelde 35 miljoen euro te duiken. Milan tracht dan wel creatief te zijn met allerlei bonussen, blauw-zwart wil nog steeds boter bij de vis. De Bruggelingen, die niet voor het eerst onderhandelen met de Europese elite, houden in dit symbooldossier voet bij stuk. Zeker nadat ze de vraagsom eigenlijk al tot een soort van minimum beperkten. Nog tijdens het onderhoud werd afgesproken dat er vóór 1 augustus een definitieve beslissing moet vallen. Het dossier is complex en houdt naast Charles De Ketelaere ook beide clubs in zijn greep. De bal ligt de komende dagen in het kamp van Milan. Dit met de bedoeling om ten laatste nu zondag 31 juli tot een besluit te komen. Duwt Milan nog ietwat door, dan kan alles begin augustus worden afgehandeld. Gebeurt dat niet, dan dienen alle partijen het geweer — wellicht definitief dan — van schouder te veranderen.