Club en Mannaert maken werk van toekomst (mét Clement?): “Na evaluatie met Philippe zien we wel hoe of wat”

Club BruggeEven vieren en meteen de knop om. Dat is de teneur bij Club Brugge, daags na de ontlading in Anderlecht. “Deze zomer zullen we doen wat we al tien jaar doen”, is Vincent Mannaert klaar voor wat komen zal. Of een contractverlenging voor Philippe Clement daartoe behoort, valt af te wachten.