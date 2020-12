Club en Dennis op elkaar uitgekeken: Leko’s Shanghai SIPG en Hertha Berlijn bieden mogelijk uitweg

Club BruggeNa zes woelige maanden is een vertrek van Emmanuel Dennis (23) een must. Dat beseffen zowel Club Brugge als de speler zelf, die door het Chinese Shanghai en Hertha Berlijn aan de mouw getrokken wordt.

Tegen AA Gent viel Dennis in extremis naast de wedstrijdselectie, tegen Eupen bleef hij negentig minuten op de bank. Erg genoeg keek nauwelijks iemand daarvan op. En straks komt er met Bas Dost nog een extra basisspeler bij. Dan strijden – na de terugkeer van Vanaken uit schorsing – De Ketelaere, Lang en Diatta voor de twee plekjes rondom het nieuwe speerpunt. In deze transferperiode moet het gebeuren voor Dennis en Club, daar zijn beide partijen het nu wel over eens.

Club van Leko

Concrete interesse is er alvast uit Chinese hoek. Dennis kan volgens onze informatie bij Shanghai SIPG, de nieuwe club van Ivan Leko, een veelvoud van zijn huidige jaarsalaris opstrijken. De Chinezen bereiden een bod voor dat in principe aan de wensen van Club Brugge zou moeten voldoen, al is Dennis momenteel niet van plan om zijn carrière in China voort te zetten. Veeleer beoogt de vleugelspits een avontuur in Duitsland, Engeland of een andere topcompetitie – een stap die vorige zomer onder meer door de coronaproblematiek in het water viel. Hertha Berlijn, ondanks een pak investeringen pas 14de in de Bundesliga, is concreet geïnteresseerd. De club uit de hoofdstad bereidt op haar beurt ook een bod voor.

Volledig scherm © BELGA

Amper één goal

Dat Dennis begin september in extremis zijn transfer naar een topcompetitie miste, laat zich tot op vandaag voelen. Onder meer West Bromwich Albion was vlak voor de deadline concreet geïnteresseerd, maar Dennis kreeg geen werkvergunning. Een euvel dat intussen, mede door de Brexit, gedeeltelijk van de baan is voor spelers die Champions League-minuten verzameld hebben.

Wat volgde, waren enkele beroerde maanden voor de Nigeriaan. Uitermate nukkig in de voorbereiding, wispelturig in de maanden die daarop volgden. Met meerdere incidenten, een disciplinaire schorsing na het busincident en onlangs ook het overlijden van zijn broer. Dennis toonde zich in de kleedkamer de jongste weken behoorlijk sterk, zijn entourage weet evenwel hoe fel de 23-jarige Nigeriaan heeft afgezien. Het pijnlijke verlies hielp hem niet. Alles samen scoorde Dennis één keer en stond hij slechts 10 van de 25 matchen in de basis. Zijn bijdrage in de huidige leidersplaats en Europese overwintering is quasi nihil – op een goal in Zenit en een belangrijke assist in Genk na.

Volledig scherm © BELGA

Voor Club Brugge is Dennis niet langer een goudhaantje, veeleer is-ie overbodig. Blauw-zwart zal de Nigeriaan niet voor een appel en een ei laten gaan, maar neemt straks ongetwijfeld genoegen met een bedrag dat in de vorige transferperiodes sowieso ontoereikend was geweest. Wellicht met een flink percentage op een eventuele doorverkoop, tijdens deze coronacrisis een gangbaar fenomeen. Club beseft al langer dan vandaag dat Dennis hen geen 20 miljoen euro meer zal opbrengen – die trein is al lang gepasseerd.

Beide partijen hopen dat er straks een ploeg daadwerkelijk over de brug komt. Uit Duitsland is er naast Hertha nog (vage) interesse, net als uit andere grote competities in Europa. Alleen moet die de komende weken concreet worden in de vorm van een miljoenenbod, willen Dennis en Club na zes moeilijke maanden van elkaar verlost geraken.

Volledig scherm © Photo News

