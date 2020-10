Club-coach Philippe Clement: “Zolang er geen vaccin is, moeten we met deze situatie leren omgaan”

Club BruggeMorgenavond (21u) is Club Brugge toe aan z'n tweede wedstrijd in de Champions League, een thuismatch tegen Lazio. De Italianen misten vanochtend op training een pák spelers - waaronder doelpuntenmachine Ciro Immobile -, terwijl blauw-zwart trainde met een volledig fitte selectie. Mogelijk gooien de (nog onbekende) resultaten van de coronatests afgenomen door de UEFA nog roet in het eten, maar aanvoerder Ruud Vormer en coach Philippe Clement waren het op de persconferentie roerend eens: “Iedereen is er klaar voor.”

Net zoals tegen Zenit is ook in de aanloop naar de clash tegen Lazio Covid-19 het hoofdthema. Zij het dat corona nu vooral woedt bij de tegenstander. Al blijft het ook voor Club bang afwachten: de resultaten van de meest recente test, zijn pas vanavond bekend. Clement probeert met de situatie te leren leven. “Die twijfels maken het moeilijk. Als mens en zeker als trainer heb je graag controle over de situatie. Nu moeten we ermee leren leven die controle uit handen te geven. Je voorbereiden op een B-plan, op andere scenario’s. Maar wees gerust: we kennen álle spelers van Lazio. Ook zij die nu door corona eventueel kunnen starten. Ik heb drie matchen van Lazio gezien, mijn staf ál hun matchen. We kennen ze door en door en die informatie proberen we nu zo goed mogelijk over te brengen over de groep. (lacht) Ik ben blij dat Vormer zegt dat het duidelijk is.” Even daarvoor had de Nederlander aangegeven dat het Brugse wedstrijdplan duidelijk is...

Quote We hebben het nieuws ook gelezen, maar we horen het morgen wel. Ik denk dat de spelers die wél op het veld staan, net zo goed zijn, het blijft Lazio Vormer over de coronaperikelen bij Lazio

Ook voor Clement is het dus nog even wachten om te weten over welke spelers hij kan beschikken morgenavond. “Daarom dat het zo belangrijk is de hele groep te betrekken in ons verhaal. Opdat iedereen weet waar we naartoe willen. En vele spelers minuten te laten maken. Voor iemand die dit seizoen nog geen minuut gespeeld heeft, zal het moeilijker zijn plots in te vallen. Maar zo lang er geen vaccin is, moeten we met deze situatie leren leven. Het heeft geen zin om daar nu veel energie aan te verspillen. Of we onze fans gaan missen? Natuurlijk, ze zijn de beste van het land. Maar laat ons daar ook geen fetisj van maken. Ook hier geldt dat de spelers zich aanpassen en zichzelf steeds beter weten op te laden. Zonder dat ze vooruit gestuwd worden door de twaalfde man.”

Vormer: “Niet te veel met anderen bezig zijn, gewoon lekker zelf presteren”

Dat Club mogelijk een fel gedecimeerd Lazio treft, maakt dus ook voor aanvoerder Ruud Vormer geen verschil. “We hebben het nieuws ook gelezen, maar we horen het morgen wel. Ik denk dat de spelers die wél op het veld staan, net zo goed zijn, het blijft Lazio. Wij hebben vorige week hetzelfde gehad naar Zenit toe. Je moet gewoon die wedstrijd vol in gaan en dan gaan we het wel zien. Dat Immobile er niet bij is? Het is een fantastische spits, maar we moeten gewoon naar onszelf kijken. Ons eigen spel spelen, en drie punten proberen te pakken. Niet te veel met anderen bezig zijn, gewoon lekker zelf presteren.”

