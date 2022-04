Club Brugge ging vandaag oefenen op KV Oostende en won de partij in de Diaz Arena tegen het nummer 12 van de Jupiler Pro League al bij al vrij makkelijk. In de eerste helft hield KVO vrij goed stand, nadat het langs Ambrose snel reageerde op een vroeg tegendoelpunt van Deketelaere. De jonge Rode Duivel liet in het tweede kwartier enkele goede kansen op een tweede Brugse treffer onbenut, met vooral een goede parade van doelman Schelfhout op een strak schot van CDK.