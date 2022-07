Club Brugge wint oefenmatch tegen Beerschot ondanks vroeg rood voor Nsoki na kopstoot

Na acht minuten liet Stanley Nsoki zich verleiden tot het plaatsen van een kopstoot pal in het gezicht van Thibo Baeten, 20-jarige spits van Beerschot die zijn opleiding deels genoot bij Club Brugge. Baeten had net daarvoor Nsoki ongelukkig langs achteren getackeld na een gemiste kans. De verdediger van Club Brugge kreeg meteen de rode kaart.

Na de pauze bracht Hoefkens nagenoeg allemaal Club NXT-spelers in het veld. Knullig verdedigen van Mondele werd door Beerschot afgestraft - Goossens lukte na een kwartier de gelijkmaker. Via een knappe vrijschop van Servais kwam blauw-zwart met tien man diep in de tweede helft een tweede keer op voorsprong. Beerschot kwam in het slotkwartier nauwelijks nog in de buurt van Shinton, waardoor Club uiteindelijk aan het langste eind trok.