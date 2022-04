Club Brugge wil Bjorn Meijer en die wil ook naar blauw-zwart, maar zijn huidige werkgever Groningen hoopt op 6 miljoen euro

Club Brugge Amper één assist onder Schreuder, maar dat zal de Nederlan­der worst wezen: “Vanaken geeft me net veel aan de bal”

Zijn balans sinds Nieuwjaar - amper één assist in zeven matchen - oogt pover. Maar ‘less is more’. Of hoe Hans Vanaken (29) in zijn nieuwe rol onder Alfred Schreuder tóch van goudwaarde is. “Hij geeft vertrouwen aan de ploeg.”

20 februari