Club Brugge wijst CEO Vincent Mannaert op alcoholmisbruik

Al vijfmaal veroordeeld

Niet voor het eerst wordt Mannaert aangesproken op alcoholmisbruik. Hij werd al vijfmaal veroordeeld voor dronken rijden. Voor het laatst in november 2021, toen hij betrokken was bij een kettingbotsing op de E40 in Nevele, waarbij één gewonde viel. Nadat hij zich had geëxcuseerd, pleegde hij vluchtmisdrijf. Hij kreeg een boete van 8.000 euro, 15 maanden rijverbod en moet gedurende 3 jaar een alcoholslot gebruiken. Vier maanden eerder had Mannaert zich ook moeten verantwoorden. Toen omdat de politie hem in Oostende van de weg had gehaald met 2,44 promille alcohol in het bloed. In 2011 reed Mannaert met zijn wagen een huis in Opwijk binnen.