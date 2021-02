Club Brugge werkt aan beursgang: “Handige manier om aan geld te geraken. Voor de voetbalfan is dit een emotionele investering”

Club BruggeAls alles volgens plan verloopt, trekt voetbalclub Club Brugge nog voor de zomer naar de Brusselse beurs. Dat meldt De Tijd vandaag op basis van meerdere bronnen. De landskampioen zou de eerste Belgische club zijn die een beursnotering krijgt. Sporteconoom Thomas Peeters verbaast zich niet over de Brugse beursgang. “Zeker in deze tijden is het een handige manier om aan geld te geraken. En bovendien is de aandeelhouder van een voetbalclub een aparte: voor hen is dit meer een emotionele investering in plaats van een manier om er geld mee te winnen.”

Het is voorlopig onduidelijk of de beursgang zal verlopen via de verkoop van bestaande en/of nieuwe aandelen. Ook over de omvang van de operatie is het nog koffiedik kijken. Wel is het de bedoeling dat Club Brugge straks op de hoofdmarkt van Euro­next Brussel noteert.

Club Brugge zal de opbrengst van de beursgang naar alle waarschijnlijkheid gebruiken om (een deel van) zijn stadionplannen te financieren. De club wil een nieuwe voetbaltempel met 40.000 plaatsen neerzetten op de Olympia­site, waar het huidige Jan Breydelstadion staat. Het project heeft een prijskaartje van on­geveer 100 miljoen euro.

Miljoeneninkomsten

Financieel gaat het Club Brugge al even voor de wind. In het seizoen 2019-2020 verpulverde blauw-zwart met een omzet van 137 miljoen euro en 24,5 miljoen nettowinst alle records. Dankzij Europese competities is de club bovendien verzekerd van miljoeneninkomsten.

Club Brugge zou de eerste Belgische voetbalclub zijn die een beursnotering krijgt. In het buitenland noteren al meerdere clubs op de beurs, waaronder Ajax Amsterdam, Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus Turijn en Olympique Lyonnais. “Typisch aan voetbalclubs is dat ze een deel van de aandelen wel op de beurs brengen, maar dat de originele eigenaars een groot deel van de aandelen behouden zodat ze de controle niet verliezen. Bij bijvoorbeeld Man United houden de Glazers zoveel aandelen in handen zodat ze nog over veel beslissingsmacht bezitten en de club controleren. Als ze meer dan 50% van de aandelen behouden, kunnen ze nog steeds hun zin doen.”

“Voor de Club-supporter kan het een leuke manier zijn om de club te steunen”, vindt Peeters. “In dat geval ben je minder bezorgd om het rendement van het aandeel. In principe kan de club beslissen een dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders en dan krijg je een deel van de winst op de rekening gestort. Als die er al is... want net dat is bij vele voetbalclubs niet het geval. Club is dan wel zeer succesvol, maar de vraag is nog maar of de fans zo blij zullen zijn als Club de winst gaat uitkeren aan zijn aandeelhouders in plaats van dat geld verder te investeren in de club.”

“In dat opzicht staan aandeelhouders van voetbalclubs er anders in dan de gewone aandeelhouder. Voor hen is dat meer een emotionele investering, Zij verwachten niet meteen een dividend op hun aandeel. Maar er is zeker iets te zeggen voor de beursgang. Het is een manier om een grote groep mensen te laten instappen in het bedrijf en zo aan geld te komen. Zeker in coronatijden kan dat op korte termijn handig zijn.”

Club naar beurs: “Voor velen een emotionele investering”

Volledig scherm Clinton Mata en Brandon Mechele vieren een doelpunt tegen OH Leuven. © Photo News