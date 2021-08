Club Brugge verrast met terugkeer José Izquierdo

Club Brugge Brugse EK-gan­gers missen competitie­start tegen Eupen

16 juli Niet alleen zullen Hans Vanaken en Eduard Sobol morgen ontbreken in de Supercup, ook blijven ze volgend weekend tegen Eupen zo goed als zeker opzij op speeldag 1. Het duo kreeg uiteindelijk drie weken vakantie na het EK en sluit pas op vrijdag aan in het Belfius Basecamp. De kans is bijgevolg miniem dat ze volgende zondag deel zullen uitmaken van de wedstrijdselectie. Ook Simon Mignolet, die dit weekend individueel hervat in Westkapelle na zijn knieblessure, ontbreekt wellicht nog tegen Eupen.