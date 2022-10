Club Brugge vangt bot in beroep tegen schorsing Sylla, die vier wedstrijden aan de kant moet blijven

Club BruggeClub Brugge moet het de komende vier wedstrijden zonder Abakar Sylla doen. Blauw-zwart ging in beroep tegen de beslissing van het Disciplinair Comité om Sylla drie speeldagen te laten schorsen voor zijn rode kaart op Anderlecht, maar ving bot. Morgenavond tegen Union is Sylla er al niet bij.

Sylla kreeg rood in de vierde van vijf minuten blessuretijd in het Lotto Park. Maar dat werden er in werkelijkheid nog een pak meer, nadat er heus tumult ontstond na die zware tackle van Sylla op Stroeykens. En toen de Ivoriaanse verdediger scheidsrechter ref Visser wou aantonen dat zijn tackle correct was, maaide hij per ongeluk ook nog eens Zeno Debast omver. Spijtig genoeg niet te bekijken op video, wel te horen in het filmpje hierboven en te zien op de beelden hieronder. (lees verder onder de foto’s)

Alle moeite van de wereld hadden ze bij Club om Sylla tot kalmte aan te manen. Eerst ontfermden Sowah en Mata zich over hem, nadien nam ook Hoefkens hem in bescherming. Ondertussen ontstond er langs de zijlijn nog extra tumult toen Paul Okon het aan de stok kreeg met iemand van Anderlecht op de bank. Of waarom de prestigeslag tussen Anderlecht en Club nog altijd leeft, ondanks dat Club alweer negen punten is uitgelopen. Hoefkens kon er achteraf wel om lachen. “Ik ben blij Paul ook eens zo aan het werk te zien”, doelde hij op het quasi altijd zachte karakter van zijn Australische assistent-coach.

Hans Vanaken pleitte zondagavond voor clementie, maar er wacht Sylla dus toch een schorsing van enkele weken. Het Bondsparket zag “een onbezonnen tackle die de fysieke integriteit van zijn tegenspeler in het gedrang bracht” en wilde hem drie speeldagen (twee effectief en één voorwaardelijk) laten schorsen. Het Disciplinair Comité maakte daar drie effectieve speeldagen van en nam de voorwaardelijke schorsingsdag die Sylla nog open had staan van bij Club NXT daar niet in op. Tegen die beslissing ging Club Brugge in beroep. Zonder succes, want Sylla kreeg vier speeldagen effectief opgelegd. Hij moet ook een boete van 3.000 euro betalen.

De Bleeckere: "Hij bracht de veiligheid van Stroeykens in gevaar"

