Club Brugge toont interesse in Thomas Meunier, die mag vertrekken bij Dortmund

Club Brugge toont interesse in Rode Duivel Thomas Meunier (31). De rechterflank zou bij Club Clinton Mata (30) kunnen vervangen, die in de belangstelling van Olympique Lyon staat.

Vijf seizoenen speelt hij intussen voor blauw-zwart. Hij heeft er alles meegemaakt. Drie keer landskampioen, campagnes in de Champions League. En Mata was – en is – een sterkhouder bij de Bruggelingen. Geliefd in de kleedkamer ook. Zijn prestaties op het veld zijn ook Lyon niet ontgaan. De Fransen – onder het bewind van RWDM-eigenaar John Textor – willen zich versterken met de Angolese Belg.

Hij zou er de vervanger moeten worden van Malo Gusto, die terugkeert naar Chelsea. Mata moet er dan de concurrentie aangaan met de 18-jarige Saël Kumbedi.

Bod van 5 miljoen

Enig probleem: hij ligt nog tot 2026 onder contract bij Club. Lyon zou volgens Franse media hun bod al een paar keer verhoogd hebben. Het bestuur van blauw-zwart heeft telkens geweigerd. Het laatste bod zou 5 miljoen euro bedragen. Textor en co hopen de deal zo snel mogelijk rond te krijgen. Zij leggen de bal in het kamp van Club.

Mocht het tot een transfer komen, heeft blauw-zwart met TJ Buchanan en Kyriani Sabbe twee potentiële vervangers in eigen huis. De Canadees nam de rechterflank vorig seizoen een paar keer voor zijn rekening. En Sabbe is een groot talent dat doorstroomde vanuit de eigen jeugd. Club gelooft hard in onze jonge landgenoot. Hij kan op de korte termijn een vaste waarde worden bij de Bruggelingen. Maar dat is niet alles. Er is ook interesse in TJ Buchanan - Inter heeft zich een paar weken geleden gemeld.

Mocht ook hij vertrekken, wil Club zich toch versterken op rechts. Op de lijst van potentiële targets staat de naam van Thomas Meunier. Hij is momenteel nog steeds aan de slag bij Borussia Dortmund – zijn contract loopt eind volgend jaar af. Meunier speelde in het verleden al vijf seizoenen op Jan Breydel.

Bij de Duitse club was hij het afgelopen jaar verre van titularis. Meer nog: hij maakte slechts 584 minuten in de Bundesliga. Deels door blessureleed, maar ook door keuzes van de trainer. Niet vergeten dat Dortmund op de laatste speeldag alle troeven in handen had om kampioen te spelen. De ploeg draaide goed zonder Meunier. Zijn laatste basisplaats dateert intussen van oktober. Na de winterbreak speelde hij twee wedstrijden met de B-ploeg in de derde Bundesliga en mocht hij twee keer invallen op het hoogste niveau.

Momenteel blijft het vanuit Brugse hoek bij interesse voor Meunier - ook van andere clubs trouwens. Bovendien is er een financieel struikel­blok bij Meunier. Zijn komst is dus allerminst een zekerheid.

Barcelona

Meunier mag met andere woorden vertrekken bij Dortmund. Iets wat anderhalf jaar geleden al had gekund. Toen probeerde de Spaanse topclub FC Barcelona hem te kopen. “Het had gekund...”, zei Meunier daar destijds over. “Barcelona zocht een betrouwbare rechtsachter – iemand die fysiek sterk is, compleet, en gevaarlijk kan zijn op stilstaande fases – voor een aanvaardbare prijs, gezien hun financiële situatie. Ik voldeed aan dat profiel, aan die verschillende parameters. Dat heb ik dit seizoen ook bewezen. Maar toen Dortmund me belde over het bod dat het van Barcelona had ontvangen, klonk het meteen: ‘Sorry, je mag niet weg.’”

Buchanan en Sabbe

Momenteel blijft het vanuit Brugse hoek bij interesse voor Meunier - ook van andere clubs trouwens. In eerste instantie omdat Mata nog niet weg is. En Club met Buchanan en Sabbe al twee back-ups heeft. Bovendien is er een financieel struikelblok bij Meunier. Zijn komst is dus allerminst een zekerheid. Maar dat Club bij een vertrek van Mata en Buchanan interesse toont om Meunier terug te halen, geeft aan dat de ambities wederom groot zijn.

