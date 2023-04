Club Brugge telt zes miljoen euro neer voor Poolse international en wil ook Kadri (KV Kortrijk)

Naar goede gewoonte maakt Club Brugge werk van offensieve versterking. Vanuit die optiek is KV Kortrijk-sterkhouder Abdelkahar Kadri nadrukkelijk in beeld. De 22-jarige aanvallende middenvelder maakte in de terugronde vaak indruk in het Guldensporenstadion, wat ook blauw-zwart niet is ontgaan. Kadri liep vorige zomer een complexe knieblessure op tijdens het oefenkamp in Nederland en stond tot na het WK opzij. Sinds tweede kerst was hij vier keer trefzeker, onder meer in de thuiswedstrijd tegen blauw-zwart (1-0). Eind maart was hij nog invaller voor Algerije in de Africa Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Niger.