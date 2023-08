Club Brugge snel klaar met wel erg zwak Akureyri, Yaremchuk scoort voor het eerst in tien maanden

KIJK. Yaremchuk scoort voor het eerst in tien maanden

Eens gearriveerd in het Jan Breydelstadion werden de smartphones prompt bovengehaald. Voor KA Akureyri was de trip naar Brugge het hoogtepunt uit de clubgeschiedenis. Alsof Sparta Petegem of KM Torhout voor de Beker van België op Olympia kwam voetballen. Charmant was het wel, maar een wedstrijd zou het nooit worden.

Ronny Deila reageerde daags voor de match een beetje gepikeerd op de vragen over Akureyri. Hij wou niets aan het toeval overlaten en bracht zijn basiself aan de aftrap. Mats Rits, op weg naar of Anderlecht of Union, zat op de bank. Daar zou hij de ganse avond blijven zitten.

Club speelde nagenoeg de ganse eerste 45 minuten op de helft van Akureyri, weliswaar zonder veel succes. Spileers vierde zijn contractverlenging na tien minuten met de openingsgoal, maar daarna bleef het lange tijd stil. Voorbij het halfuur miste Thiago één op één met de doelman, lange tijd de enige echte grote kans naast het doelpunt van blauw-zwart. KA kwam één keer piepen: de inzet van Edmundsson was te slap om Mignolet te verschalken.

KIJK. Spileers zet Club Brugge op voorsprong

Dol kwartier

Met de rust in zicht schakelde Club dan toch een versnelling hoger. Eerst kopte Vanaken via de doelman nog op de bovenkant van de lat, maar uit de hoekschop die daarop volgde was het wel raak. Nauwelijks afgetrapt mocht Skov Olsen alleen op de bezoekende doelman afgaan. Hij legde de logische 3-0-cijfers bij de rust vast. En het werd zelfs nog 4-0 nadat Thiago zijn tweede penalty van het seizoen omzette.

De kwalificatie was halverwege al veilig gesteld. Deila bracht Yaremchuk, Ordonez en Nielsen in het veld. Een uitgelezen kans voor Yaremchuk om vertrouwen op te doen, denk je dan. De Oekraïner kreeg meteen twee goeie kopkansen, maar miste die beiden. Aan de overzijde leidde balverlies van Nielsen de 4-1 in. Invaller Willard trapte de eerredder op het uur voorbij Mignolet.

Yaremchuk!

In minuut 63 ging Olympia staan voor het debuut van Zinckernagel. De Deen, van wie veel verwacht wordt, kwam voor het eerst een halfuur in actie. Zinckernagel deed het goed, de tegenstand stelde evenwel niets voor. In minuut 77 was het moment van Yaremchuk gekomen. De spits nam een voorzet van De Cuyper vol op de slof - een enig mooi doelpunt. Of dat bevrijdend zal werken, valt dan weer af te wachten. Club speelde de wedstrijd rustig uit, Jan Breydel amuseerde zich kostelijk in de slotfase.

Volledig scherm © Photo News

Opdracht volbracht voor Club Brugge, dat in de heenwedstrijd al wou afrekenen met Akureyri. Volgende week volgt in IJsland een oefenwedstrijd. De focus kan richting Eupen, waar blauw-zwart ondanks de goeie start van de Panda’s zondag geen onnodig puntenverlies wil lijden.

Volledig scherm © BELGA

bekijk belangrijke updates Gele kaart voor Harley Willard Einde tweede helft Klus geklaard voor Club! Het scoorde zes keer tegen wel erg zwakke IJslanders. Knappe actie Nusa Antonio Nusa tovert de IJslanders om tot kegels en geraakt de zestien in, maar na een misverstand met Yaremchuk verdwijnt zijn poging in hoekschop. Hallgrimur Mar Steingrimsson wordt vervangen door Pætur Petersen Buchanan kopt naast de bal Maxim De Cuyper vindt Buchanan aan de tweede helft met zijn hoekschop, maar de Canadees kopt naast de bal. Hier zat meer in. Club-fans willen nog meer De olé's rollen van de tribunes bij iedere pass. De Club-fans kirren van plezier en hopen op nog een extra goal. Hrannar Björn Steingrímsson wordt vervangen door Ingimar Stole 5-1 GOAL van Roman Yaremchuk! Roman Yaremchuk krijgt een staande ovatie van Jan Breydel. Hij scoort zijn eerste officiële goal in tien maanden. En het is zowaar de knapste goal van de avond. Een boost voor zijn vertrouwen. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Andreas Skov Olsen wordt vervangen door Kyriani Sabbe Opnieuw Nusa Antonio Nusa blijft de bedrijvigste speler van Club. Hij maakt zelf de actie op links en trapt, maar zijn schot vliegt over. De jonge Noor verdient meer. Goal Akureyri afgekeurd voor buitenspel Club Brugge moet opletten dat het niet té nonchalant wordt. Akureyri scoort, maar de lijnrechter vlag voor buitenspel. Het is nipt, maar wel correct. Een nieuwe waarschuwing voor de Bruggelingen. Fantasietje Ordonez Net als Yaremchuk krijgt ook Ordonez de kans om zich te tonen in de tweede helft. De jonge verdediger krijgt de handen op elkaar met een fantasietje, maar een concrete kans levert het niet op. Club Brugge tikt rustig rond Blauw-zwart tikt de bal wat rond achterin. Het is vooral Antonio Nusa die nog voor wat offensief gevaar zorgt. Hugo Vetlesen wordt vervangen door Philip Zinckernagel Debuut van Zinckernagel komt eraan Ronny Deila brengt Philip Zinckernagel. Het is zijn debuut voor blauw-zwart. Het is Vetlesen die naar de kant gaat. 4-1 GOAL van Harley Willard! Invaller Harley Willard staat nog geen minuut op het veld en scoor uit het niets de 4-1 voor Akureyri. Het wordt even stil op Jan Breydel, dit had niemand zien aankomen. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Joan Simun Edmundsson wordt vervangen door Elfar Adalsteinsson Andri Fannar Stefánsson wordt vervangen door Harley Willard Ásgeir Sigurgeirsson wordt vervangen door Jakob Snaer Árnason Yaremchuk over! Club Brugge blijft doorduwen. Het is opnieuw Yaremchuk die in stelling wordt gebracht - door Vetlesen deze keer - maar de spits kopt over.

laad meer Statistieken Opstelling