Club Brugge richt pijlen op Ferran Jutglà, spits van B-ploeg FC Barcelona

Volgens ‘El Mundo Deportivo’ is een overgang nakend, de Catalaanse krant heeft het over een contract van vier tot vijf jaar voor een bedrag van zowaar zes tot zeven miljoen euro. Volgens onze informatie een som die veel te hoog is, terwijl het ook nog niet zeker is dat het tot een overgang komt. Ook clubs uit Spanje (Villarreal), Engeland en Duitsland tonen interesse in de 1m75 grote aanvaller.

Maar Club staat internationaal steeds meer bekend als ideale springplank richting de Europese subtop en heeft met Victor Vazquez in het verleden al goeie ervaringen met spelers uit Barça B. Vorig seizoen werd er ook onderhandeld over winger Alex Collado (23). Tot een deal kwam het niet: hij werd later uitgeleend aan Granada en Club ging met succes voor de Canadees Tajon Buchanan.

Ferran Jutglà scoorde het voorbije seizoen 19 goals in 32 matchen in een lagere competitie, een mix van kleinere clubs en B-elftallen. Goed voor de titel van topschutter. In het A-elftal kwam hij dit jaar zes keer aan de bak: vier basisplaatsen en twee invalbeurten. In Elche (2-3-winst) scoorde hij ook. In de Copa del Rey kreeg hij zijn kans in de derde ronde op het veld van Linares, waar hij ook scoorde in een 1-2-zege. Omwille van zijn leeftijd is hij volgend seizoen geen optie meer voor Barça B.

Volledig scherm Ferran Jutglà (rechts). © REUTERS