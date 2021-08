"Club Brugge praat met Leicester City over Kamal Sowah”

In Engeland zijn ze er zeker van: Club praat met Leicester over Sowah. The Telegraph meldt dat de aanvallende middenvelder ongeveer 8 miljoen euro moet kosten. Sowah stond sowieso al een tijdje op de lijst bij Club, maar er waren twijfels bij zijn haalbaarheid.

Vincent Mannaert gaf in december in Sport/Voetbal Magazine toe dat Club vorig jaar naar Sowah heeft geïnformeerd. Mannaert: “Wij hebben op de deur geklopt voor Kamal Sowah en zijn net niet weggelachen. De beslissingen worden niet meer genomen in Olympialaan 74, Antwerpen Zuid of aan Den Dreef, maar respectievelijk ergens aan de Zwarte Zee, in Bangkok of Riyad. Een concurrent sterker maken - want dat zijn de Belgische topclubs voor de eigenaars van Beerschot of OHL - wil men niet doen.”