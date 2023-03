Club Brugge ontslaat Scott Parker: Rik De Mil neemt ad interim over, Schreuder past (voorlopig?)

Out: Scott Parker - hij wordt een voetnoot in de Brugse trainersgeschiedenis. Ex-Clubcoach Alfred Schreuder zal hem op dit moment niet opvolgen, Rik De Mil (41) zit zondag ad interim op de bank.

KIJK. Scott Parker ontslagen bij Club

Bij vertrek in Lissabon zat Parker al geïsoleerd - hij sprak wel even met Noa Lang, zowat de enige speler die hij beter gemaakt heeft de voorbije maanden. Na aankomst in Oostende liep hij met het hoofd gebogen richting exit. Dan al wist de Engelsman dat het over en uit was voor hem als trainer van Club Brugge.

67 dagen heeft hij het volgehouden. Minstens vijftig dagen daarvan zorgden voor ergernis. Intern, extern.

Parker werd aangesteld na het ontslag van Carl Hoefkens, maar hij was een complete mismatch voor de landskampioen. Hij kon nooit begeesteren of overtuigen, geraakte niet aangepast aan leven en werken in België. Zijn twijfels bracht hij over op de spelersgroep. Het werd een roemloze aftocht.

Schreuder (voorlopig) niet

In de zoektocht naar een nieuwe trainer kwam Club in eerste instantie uit bij Alfred Schreuder. Hij maakte blauw-zwart vorig seizoen kampioen na een ultieme remonte in de play-offs. Maar de onderhandelingen verliepen van bij het begin stroef. Schreuder komt uit een moeilijke periode bij Ajax en stond niet te springen om nu in te stappen bij Club. Het is logischer voor hem om te wachten tot de zomer. Bovendien wilde Schreuder een contract voor langere duur. Club zag dat evenwel anders. De Nederlander liet nadien verstaan dat hij de uitdaging (voorlopig?) niet wil aangaan.

Naast hun ex-coach, keek het Brugse bestuur ook intern uit naar een opvolger. De naam van Club NXT-trainer Nicky Hayen lag op tafel. Hij boekt goede resultaten met zijn ploeg in 1B waar ze voorlopig op een derde plaats staan. En hij is bovendien een sterke motivator. Maar uiteindelijk zijn het Rik De Mil en Björn De Neve - Head of Football bij Club NXT - die zondag tegen Standard op de bank zitten voor de belangrijke wedstrijd tegen de Rouches. Ook keeperstrainer Wouter Biebauw wordt doorgeschoven naar de A-kern.

Wat er na zondag gebeurt, is nog onduidelijk. Het zou niet verbazen mocht het duo De Mil-De Neve het seizoen uitdoen.

Dat zou betekenen dat Club meteen uitkijkt naar een trainer voor volgend seizoen. Het zou het bestuur tijd en ruimte geven om op zoek te gaan naar de juiste man op de juiste plaats. De Mil was in februari 2021 trouwens al eens drie matchen hoofdcoach van Club. Toen als vervanger van Philippe Clement, destijds geveld door corona.

KIJK OOK. Benfica liet gisteren geen spaander heel van Club Brugge