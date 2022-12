Club Brugge ontslaat Carl Hoefkens, Vincent Mannaert in kasteel Bart Verhaeghe - Degryse: "Er zit veel meer in dan spelers hebben getoond”

Club BruggeDe kogel is door de kerk: Carl Hoefkens (44) is niet langer trainer van Club Brugge. Hoefkens betaalt het gelag voor de slechte resultaten in de Belgische competitie, de vroege bekerexit en het matige voetbal. CEO Vincent Mannaert is in het kasteel van Bever, waar voorzitter Bart Verhaeghe woont, om er de zoektocht naar een nieuwe coach op te drijven. “Carl is een Clubman pur sang”, reageert Mannaert op de website van de club.