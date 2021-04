Club Brugge nu al zeker van recordvoorsprong bij start play-offs, maar “we zullen na de titel wel onze records tellen”

Club BruggeVoor wie er nog steeds aan twijfelt: Club Brugge wordt kampioen. Ongeacht winst of verlies tegen Moeskroen trekt blauw-zwart alvast met een recordvoorsprong richting de play-offs: “Leuk, maar we zullen pas na de titel onze records tellen”, tempert Philippe Clement.

Zondag zijn ze er eindelijk vanaf. De reguliere competitie, die voor autoritair leider Club Brugge sinds de uitschakeling in Europa en in de beker toch een beetje een sleur is geworden. Dan moet ook blijken hoe groot de voorsprong van de Bruggelingen zal zijn bij ingang van de play-offs. Al lijkt dat een formaliteit – de kloof lijkt nu al definitief nog voor de apotheose van onze competitie van start gaat.

Winnen zowel Club als achtervolger Antwerp, dan start blauw-zwart met 8 punten voorsprong aan de play-offs. Als Antwerp verliest van Genk, dan loopt blauw-zwart nóg eens twee punten uit en worden dat 9 punten na de halvering. Dat is ook zo wanneer de Bruggelingen winnen en Antwerp en Genk gelijkspelen – Club krijgt dan na halvering een half puntje bij. Twee jaar geleden verloren de Bruggelingen onder Leko op de slotspeeldag van de reguliere competitie overigens thuis van Moeskroen (1-2).

Enkel wanneer Antwerp drie punten inloopt, zou Club ‘slechts’ met 7 punten aan play-off 1 starten. En dat is nog steeds goed voor een record – mede doordat de competitie vorig seizoen bij een 15-puntenkloof voor blauw-zwart na 29 speeldagen werd stilgelegd: “Voor mij is er geen verschil of we nu 16 of 2 punten voorstaan”, aldus Clement gisteren. “Ik duld geen verslapping. Als ik dat zie, dan treed ik op. Met records ben je overigens niets. Je kan er tien breken, maar geen kampioen worden. Nadien zullen we wel tellen hoeveel records we gebroken hebben.”

2 punten bonus: altijd voldoende

Slechts twee keer in de geschiedenis van play-off 1 bedroeg de voorsprong 6 punten. Anderlecht in 2010, Club Brugge in 2018. Paars-wit verdriedubbelde die kloof nog in de play-offs, Club eindigde met 3 punten meer dan Standard.

Quote Toppers zoals Cristiano Ronaldo, die willen ook van Moeskroen winnen. Philippe Clement

In elf jaar tijd werd de leider na de reguliere competitie slechts drie keer geen kampioen, iets wat al sinds 2015 niet meer gebeurd is. Toen gaf Club een voorsprong van 2 punten na halvering prijs ten voordele van kampioen AA Gent. Hetzelfde overkwam Standard één jaar daarvoor, toen Anderlecht nog over hen en Club wipte. In 2011 werd Genk op de slotspeeldag kampioen ondanks een ongelooflijke inhaalrace van Standard – Anderlecht begon toen als leider aan de play-offs.

Een ploeg die met meer dan 2 punten bonus aan de play-offs begon, werd telkens kampioen. Club telt er straks 7, 8 of zelfs 9, terwijl er maar zes matchen op het programma staan. Dat kan écht niet meer misgaan: “Het beste uit elke dag halen. Dat is waar we mee bezig zijn. Als je begint te rekenen en denken, dan verslap je. Of dat niet menselijk is? Jawel, maar je moet jezelf belonen voor wat je elke dag doet. Toppers zoals Cristiano Ronaldo, die willen ook van Moeskroen winnen. Die willen alles winnen, of ze zijn er doodziek van. Of het nu tegen AC Milan, Club Brugge of tegen Sassuolo is ...”

De straf van de halvering

Vraag is niet wie kampioen wordt, vraag is wanneer Club Brugge kampioen wordt. Door de onderlinge confrontaties en de minieme verschillen tussen Antwerp, Genk en vermoedelijk Anderlecht, is dat vooralsnog moeilijk te bepalen. In het beste scenario zou Club al op de tweede speeldag in de play-offs kampioen kunnen worden, al is het aannemelijk dat dit pas op speeldag 3, 4 of 5 het geval zal zijn: “Het systeem van halvering van de punten blijft onsportief”, merkte Clement nog op. “Hoe beter je het doet in de reguliere competitie, hoe meer je gestraft wordt. Ik vind het juiste woord er niet voor. Ziekelijk misschien. Maar dat komt niet goed over.”

Ach, halvering of niet, Club is en blijft nog voor de start van de play-offs ongenaakbaar. De champagne mag in ieder geval besteld worden voor mocht dat nog niet het geval zijn.

Onze analist Marc Degryse liet zijn licht schijnen over de mogelijke scenario’s op de slotspeeldag:

