Club Brugge nu al zeker van Europees voetbal, zonder play-offs was blauw-zwart zelfs al kampioen

De nederlaag van Antwerp maakt dat Club Brugge zijn voorsprong van 15 punten op de Great Old in de stand behoudt. Meer nog: Club Brugge - dat ook nog twee inhaalwedstrijden te goed heeft - zou vandaag al tot kampioen uitgeroepen zijn mocht het format doorgedrukt zijn om na de reguliere competitie geen play-offs te houden. De naaste achtervolgers hebben elk al 29 speeldagen gespeeld en kunnen de kloof in de reguliere competitie niet meer overbruggen.

In dat geval was Club Brugge ook de snelste kampioen ooit geweest in eerste klasse, na amper 27 speeldagen. Het record is nu in handen van Anderlecht. Paars-wit kreeg in zijn geschiedenis al vier keer zekerheid over de titel na 29 speeldagen, laatst in het seizoen 1992-1993 onder Johan Boskamp als trainer. De huidige voorsprong betekent ook dat Club Brugge al zeker is van Europees voetbal volgend seizoen.