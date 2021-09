Club Brugge neemt Wesley en Izquierdo op in CL-selectie, Mitrovic en Providence ontbreken

Dat Wesley en Izquierdo meteen deel uitmaken van de CL-selectie van Club, is toch wel opvallend. De fysieke achterstand van beide heren is door blessureleed nog groot. Izquierdo is in eerste instantie zelfs naar Jan Breydel gekomen om in alle rust te revalideren. Maar Club kan straks in principe dus beroep doen op de voormalige Gouden Schoen, net als op Wesley. Verdediger Matej Mitrovic en nieuwkomer Ruben Providence, die gehuurd wordt van AS Roma, zijn er dan weer niet bij. Providence is zo de enige zomertransfer die straks niet kan proeven van de Champions League. Alle anderen (Hendry, Maouassa, Persyn, Otasowie, Wesley, Nusa, Izquierdo, Sowah) zijn er wel bij.