Club Brugge met zorgen vertrokken naar Rusland, Vormer: “Bang voor corona of voor Zenit? Vooral voor corona dan”

Club BruggePaniek bij de landskampioen, nu het coronavirus ook in hun kleedkamer zit. Mignolet, Krmencik en Kossounou stapten niet mee op het vliegtuig naar Rusland. CEO Vincent Mannaert evenmin. En de schrik dat het aantal positieve Covid-19-gevallen nog zal toenemen, is groot. “Het zijn belangrijke jongens die thuisblijven. We doen er alles aan om besmettingen te vermijden, maar je kan niet alles voorkomen”, zei aanvoerder Ruud Vormer vlak voor de afreis.

De zoveelste wisser in hun neus - zaterdagochtend, in opdracht van UEFA - was er één mét gevolgen.

Simon Mignolet: positief op Covid-19.

Michael Krmencik: idem.

Odilon Kossounou: evenzeer.

En ook: CEO Vincent Mannaert.

Uitgerekend nú, bij de start van de Champions League...

Het viertal - dat geen symptomen vertoont - stapte deze ochtend in Oostende dan ook níet mee op het vliegtuig naar Sint-Petersburg. Zij moeten in quarantaine. Een weekje. Waarna nieuwe tests moeten uitwijzen hoeveel ‘viral load’ er nog in hun lichaam zit.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De vier positieve gevallen komen als een verrassing voor Club Brugge. Afgelopen donderdag bleek iedereen namelijk nog negatief, na een nieuw onderzoek zoals het protocol van de Pro League voorschrijft. “En dan ga je ervan uit dat je dat blijft tot de volgende test”, reageert Mannaert.

Niet dus.

Volledig scherm Vormer. © VTM

Wat het angstaanjagend maakt voor Club, is het feit dat er tussen de afgenomen tests en de resultaten, een lange busreis naar Luik en terug zat. Een verplaatsing van in totaal maar liefst vijf uur, waar Mignolet en co - op dat moment al positief - anderen kunnen besmet hebben. Om nog te zwijgen van de knuffel die Krmencik na de 0-1 aan onder meer Diatta gaf. En hoezeer Club de opgelegde regels ook respecteert, in de bus en in de kleedkamer wordt al eens een mondmasker afgezet.

De vraag is dan ook hoeveel besmettingen deze vier positieve tests nog met zich zullen meebrengen. De schrik zit er in elk geval in bij de landskampioen. Zeker omdat Club voor drukke maanden staat, met onder meer die Champions League-campagne.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Vandaag volgt al een nieuwe risicosituatie, met de reis naar Sint-Petersburg. Want het is niet omdat je op zaterdag negatief test, dat je op maandag niet besmet kan zijn... Da’s nu wel duidelijk. Mannaert: “We moeten de kans dat andere spelers of stafleden besmet raken, zo minimaal mogelijk houden. Dat gaan we ook doen. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met spelers die contacten buiten het voetbal hebben - net als wijzelf. Daarom is het effectief te hopen dat we bij de volgende tests geen uitbreiding van het aantal gevallen zien.”

Volledig scherm Ruud Vormer vanmorgen. © Photo News

Bij minstens zeven besmette spelers - die deel uitmaken van de A-kern - kan je alvast een competitiewedstrijd laten uitstellen. Kijk naar Waasland-Beveren.

Horvath in doel, geen Deli

Maar dat zijn zorgen voor later. Club staat morgen in Sint-Petersburg voor een eerste belangrijke afspraak in zijn groep. En dat moet het doen zonder één van zijn sterkhouders. Ethan Horvath komt zo nog eens in doel te staan. Da’s al meer dan een jaar geleden, van de bekermatch tegen Francs-Borains... Bovendien mist Clement ook de geschorste (en geblesseerde) Deli, na diens rode kaart tegen Manchester United in de Europa League vorig seizoen. Deli verdraaide afgelopen zaterdag overigens zijn knie tegen Standard - hij onderging gisteren een scan - en werd toen vervangen door... de besmette Kossounou. Een alternatief dat nu wegvalt, waardoor Clement zal moeten teruggrijpen naar Federico Ricca.

Blame it on Covid-19.

De selectie voor Zenit: Horvath, Shinton, Lammens Sobol, Ricca, Van Der Brempt, Mechele, De Cuyper, Mata, Fuakala Balanta, Schrijvers, Vanaken, Vormer, Rits, De Ketelaere, Van Den Keybus Okereke, Dennis, Diatta, Badji, Lang, Baeten

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Vincent Mannaert © BELGA

Lees ook:



De Brugse selectie voor Zenit:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.