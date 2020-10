Club Brugge met bang coronahartje in Rusland: volgende week tegen Lazio met Club NXT-spelers?

De kans dat er naast Mignolet, Kossounou en Krmencik nog Club-spelers besmet zijn, is meer dan reëel. Vijf uur in de bus naar en van Luik, samen in de kleedkamer en gevierd op het veld op Sclessin. Toen ze nog niet wisten dat het trio besmet was. Vanaken: “Onze groep is groot genoeg om bepaalde gevallen op te vangen. Maar het mogen er natuurlijk niet plots tien à twaalf worden.”

Ook Clement spreekt van een lastige situatie. Afwachten of Horvath (25) zich een waardige vervanger voor Mignolet toont, terwijl hij centraal achterin zowel Kossounou als de geschorste en gekwetste Deli moet missen. “Dat scheelt een pak aan ervaring”, vindt de trainer. “Dat we moeten compenseren met jeugdig enthousiasme.” Clement liet ook verstaan vertrouwen te hebben in Horvath. “Ik kan niet in iemands hoofd kijken, maar fysiek is hij top”, zei Clement over de Amerikaan, die sinds 2017 al zestig keer voor blauw-zwart speelde maar na de komst van Mignolet naar de achtergrond verdwenen is. “Hij voelt dat hij als keeper gegroeid is, nu is het moment om dat te tonen.”

Een dag na Zenit - Club zouden de spelers alweer aan een nieuwe test op Covid-19 onderworpen worden. Om met geknepen billen de resultaten daarvan donderdag af te wachten. Want waar er in onze competitie nog uitstel mogelijk is bij minstens zeven besmettingen (zaterdag speelt Club thuis tegen OH Leuven), kan daar in de hogesnelheidstrein die de Champions League is, geen sprake van zijn. In het slechtste geval moet blauw-zwart dus zwaar gehavend aan de bak tegen Lazio Roma, dat volgende week woensdag al op bezoek komt. De UEFA heeft al laten weten dat Club in dat geval maar spelers uit zijn B-kern moet oproepen. Of waarom het volgende week deels Club NXT - Lazio kan worden.

