Club Brugge lijkt het scoren volledig verleerd: “Misschien trainen we best wat op afwerken...”

Hun tegendoelpunten opgeteld staat de teller op 116. KV Oostende en KV Kortrijk, twee laagvliegers tegen wie Club Brugge de voorbije weken niet één doelpunt scoorde. Blauw-zwart won verder van AA Gent en Standard met 2-0, maar scoorde in die matchen slechts één velddoelpunt. Dan nog via linksachter Bjorn Meijer, die ook in Benfica een veldgoal maakte. In de jongste vijf matchen scoorde Club verder alleen maar uit spelhervattingen.

Aan kansen nochtans geen gebrek in het Guldensporenstadion. Jutglà kopte naast de bal, Buchanan miste één op één. Vanaken mikte vrijstaand naast, waar hij anders met zijn ogen dicht scoort. De grootste misser kwam andermaal van de voet van Roman Yaremchuk. “We zijn niet efficiënt geweest, dat is duidelijk,” grijnsde Rik De Mil.

Mignolet had zaterdag ook zonder douchen de bus op kunnen stappen. Hoewel Club andermaal niet als vanouds dominant voetbalde, had blauw-zwart altijd moeten winnen. Meijer, Rits en Jutglà hadden ook op hun beurt kunnen scoren. Het was evenwel Yaremchuk die de Kop van Jut was bij de meegereisde aanhang, samen met Buchanan. Die eerste ondernam na afloop een poging om de fanschare te groeten, maar keerde onder luid gejoel snel op zijn stappen terug. Toen Buchanan een kwartier voor tijd geblesseerd ging zitten, maakten de supporters wisselgebaren.

“Niemand mist kansen met opzet,” aldus De Mil. Die op weg naar de bus nog eens herhaalde dat hij niet boos kan zijn op die jongens. “Uiteraard ben ik daar wel ontgoocheld over, want anders hadden we de drie punten meegenomen.”

Buchanan blonk andermaal uit in inefficiëntie. Tot wel zes à zeven keer liep hij zijn tegenstander kinderlijk voorbij, maar dat leidde telkens weer tot niets. De grootste verpersoonlijking van het Brugse gebrek aan daadkracht blijft evenwel Yaremchuk. De door Lang aangeboden open doelkans die hij meters naast trapte, vat het seizoen van de recordtransfer zo’n beetje samen. Het lijkt een hopeloze zaak.

“Misschien trainen we best wat op afwerken, ja,” grijnsde Meijer. “Het zijn grote kansen, ook al speelde het veld wel zijn rol. Maar met de kwaliteiten die we hebben, horen ze binnen te gaan. Dan krijg je een heel andere wedstrijd.”

Mats Rits: “We zijn gewoon niet efficiënt. En dat is zuur, ja. Als daar op getraind kan worden, dan zullen we het doen. Yaremchuk? Je kan hem alleen maar ondersteunen. Het is niet zo dat-ie ze bewust naast schiet. En hij zou ook liever vandaag die goal maken in plaats van morgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het wel zal komen.”

Dat Club zo moeilijk scoort en behalve zaterdag in Kortrijk eigenlijk ook weinig creëert, is tekenend voor hun slechte seizoen. Naast Yaremchuk en Buchanan is ook Jutglà al lang uit vorm, Skov Olsen ligt al een tijd in de lappenmand. Hans Vanaken is intussen Rode Duivel af - het zegt iets over zijn spelniveau. Wil Club straks alsnog de Champions Play-Offs halen - en dat is intussen al lang geen zekerheid meer - dan moet de blauw-zwart dringend opnieuw de weg naar het doel vinden.

