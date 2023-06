Club Brugge lijkt Feyenoord af te troeven: Noor Hugo Vetlesen op weg naar blauw-zwart, dat 6 à 7 miljoen euro betaalt

Club Brugge slaat zijn slag in de strijd om Hugo Vetlesen (23). Blauw-zwart bereikte een akkoord met Bodø/Glimt over de transfer van de Noorse middenvelder, waarvoor het 6 à 7 miljoen euro betaalt. Vetlesen wordt eerstdaags medisch gekeurd en de verwachting is dat de transfer snel wordt afgerond.

Het 23-jarige talent van Bodø/Glimt, de club waar Union Boniface ophaalde, verzamelde voor zijn 21ste meer dan honderd wedstrijden in de Noorse Eliteserien. Eerst voor zijn opleidingsclub Stabaek, nadien werd hij twee keer kampioen bij Bodø/Glimt. Vorig seizoen scoorde hij maar liefst 16 keer voor de Noorse topclub, die eind januari op deadline day een bod van 5 miljoen euro van Feyenoord weigerde.

Vetlesen zag zijn droom ontnomen worden, zo klonk het destijds in Noorse media. De Nederlandse landskampioen was evenwel nog steeds geïnteresseerd. Net als Club Brugge had ook Feyenoord een persoonlijk akkoord met Vetlesen. Bodø hoopte zo'n 6,5 miljoen euro te vangen voor de talentvolle middenvelder en vond nu ook een akkoord met Club. Eind november vierde Vetlesen zijn debuut voor de nationale ploeg nadat hij de voorbije zes jaar steevast deel uitmaakte van de Noorse jeugdelftallen.

De international heeft overigens al een link met België. In 1999 werd hij geboren in Braine l’Alleud. De middenvelder woonde samen met zijn Franse moeder en Noorse vader vier jaar lang in België vooraleer hij naar Noorwegen verhuisde. Club-coach Ronny Deila is een landgenoot van de Noor en was ongetwijfeld betrokken bij het dossier Vetlesen.

Complete middenvelder

De 23-jarige Vetlesen staat te boek als een complete middenvelder. Technisch onderlegd, maar ook krachtig en doortastend. Met goeie infiltraties en een goed schot - ook de stilstaande fases nam hij bij Bodø/Glimt voor zijn rekening.

Club haalt zo na Barbéra, Skoras en Thiago nog voor het seizoen voorbij is al een vierde aanwinst binnen. Ondanks de aanwezigheid van Mats Rits en Casper Nielsen is versterking op de nummer 8-positie prioriteit voor Club. Aan Rits en Nielsen om volgend seizoen een tandje bij te steken als blauw-zwart de komst van Vetlesen afrondt. Al is de Noor polyvalent en kan hij ook als offensieve of controlerende middenvelder worden ingezet. De voorbije jaren speelde hij ook meermaals op de flanken.

