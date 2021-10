Club Brugge krijgt groen licht voor bouw nieuw stadion

De champagne mag koud worden gezet - Club Brugge krijgt straks een omgevingsvergunning voor de bouw van hun nieuwe stadion in Sint-Andries. Nadat het MER (Milieu Effecten Rapport) in augustus werd goedgekeurd, staat Minister Demir op het punt om nu ook de omgevingsvergunning toe te kennen. Een grote stap voor Club Brugge, dat zelfs in 2022 de bouwplannen al wil aanvatten.

Met de omgevingsvergunning komt er in principe een einde aan een lijdensweg van bijna 15 jaar. Eentje die begon langs de E40 in Loppem en via het Chartreusegebied en de Blankenbergsesteenweg uiteindelijk aan een einde lijkt te komen op… Olympia. Minister Demir verleent Club straks de vergunning onder voorwaarden op basis van de gunstige adviezen. Voorwaarden waar Club Brugge zich in zal schikken. Zo werd onder meer benadrukt dat een gescheiden supportersstroom onontbeerlijk is met het oog op mobiliteit. En dat blauw-zwart geen commerciële, niet-voetbalgerelateerde activiteiten op de site mag organiseren.

Beroepsprocedure

In de 45 dagen die volgen kunnen belanghebbende partijen evenwel nog in beroep gaan bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. De Raad kan de omgevingsvergunning schorsen tot het beroep behandeld is en de omgevingsvergunning alsnog intrekken. Een beroepsprocedure valt op zijn zachtst gezegd niet uit te sluiten - tijdens het openbaar onderzoek liepen immers 120 bezwaren binnen tegen het nieuwe stadion. Eén van de indieners was toen Cercle Brugge, dat nog een overeenkomst met Stad Brugge heeft om tot 2023 in het Jan Breydelstadion te spelen. Stad Brugge probeert intussen langs de Blankenbergsesteenweg een nieuwe thuis voor Cercle te vinden, maar dat dossier is nog niet afgerond.

Club Brugge mag alvast goeie hoop koesteren dat de bouw van het nieuwe stadion binnen afzienbare tijd van start kan gaan. Met de omgevingsvergunning op zak staat blauw-zwart een pak sterker voor de Raad van Vergunningsbetwistingen dan dat dat eerder in andere bouwdossiers voor de Raad van State, die zich moest buigen over de bestemming van het gebied, het geval was.

Volledig scherm Nieuw stadion Club Brugge © Club Brugge