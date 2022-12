Club Brugge hoopt eerstdaags nieuwe coach aan te stellen, verregaande gesprekken lopen

Wie die opvolger van Hoefkens wordt, is voorlopig onduidelijk. Uit het verleden is gebleken dat ze in Brugge snel kunnen schakelen bij het vertrek van een trainer. Verhaeghe en Mannaert hadden al een shortlist klaar met coaches die onmiddellijk kunnen overnemen.

Enkelen van hen werden al vóór het gelijkspel tegen OHL gepolst. Onder hen alvast Deens bondscoach Kasper Hjulmand . Die liet in een recent gesprek blijken niet geïnteresseerd te zijn. Ex-bondscoach Roberto Martínez beweerde dan weer in gesprek met VTM Nieuws niet met Club te hebben gesproken.

KIJK. Roberto Martínez over de mogelijke interesse van Club Brugge

Lang zal het in ieder geval niet duren voor blauw-zwart zijn nieuwe T1 presenteert, met wie momenteel verregaande onderhandelingen worden gevoerd. Wellicht een buitenlander met de nodige renommé en ervaring. Hoefkens’ assistenten werden vooralsnog niet bedankt voor bewezen diensten. Al ligt hun lot hoogstwaarschijnlijk in de handen van de nieuwe coach.

Mannaert: “Aandeel van Hoefkens in de succesvolle Champions League-campagne kan niet worden onderschat”

Hoefkens is de eerste coach die in Brugge ontslagen wordt sinds Juan Carlos Garrido in 2013. Ongetwijfeld een klap voor de jonge trainer die gisterochtend op het Kasteel van Bever werd ingelicht over de beslissing van het duo Verhaeghe-Mannaert. Hoefkens bedankte niet veel later na het gesprek zijn technische staf van de voorbije maanden.

“Hij is een Clubman pur sang”, zegt Vincent Mannaert op de clubwebsite. “Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd.” Maar helemaal overtuigen kon Hoefkens enkel in de Champions League. Hij zorgde, samen met zijn ploeg, voor een onvergetelijke campagne. In een groep met Bayer Leverkusen, Porto en Atlético Madrid stootte Club door naar de achtste finale — waarin het uitkomt tegen Benfica. Op die Europese avonden viel zowat alles op zijn plaats. Mannaert: “Zijn aandeel in de succesvolle Champions League-campagne kan niet worden onderschat.”