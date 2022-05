Club Brugge geniet op Ibiza van boottocht en waterplezier, niet voor het eerst met groeten van Bart Verhaeghe

Het strand van Knokke werd vroeger dan verwacht ingeruild voor dat van… Ibiza. Blauw-zwart wachtte de slotwedstrijd tegen Anderlecht niet af om een bezoek te brengen aan de geliefkoosde vakantiebestemming van veel voetballers. Een idee dat zondag tijdens de busrit van de Bosuil naar het Jan Breydelstadion is ontstaan. Net als coach Schreuder aarzelde ook voorzitter Bart Verhaeghe niet om zijn fiat te geven voor het idee. Meer nog - hij stemde meteen in op de vraag om een privévliegtuig af te huren. Een bedanking voor de geleverde prestatie voor de groep, die wel zelf het hotel en onkosten financiert. Donderdagmiddag keert de groep terug, vrijdag wordt ze opnieuw in het Belfius Basecamp verwacht. Club Brugge zag geen kwaad in het doordeweekse tripje, maar benadrukte wél dat het slotweekend met daarin de topper tegen Anderlecht professioneel dient worden aangepakt.

Volledig scherm © instagram rvormer

Aan boord dinsdagochtend: onder meer Lang, De Ketelaere, Skov Olsen, Vormer, Dost, Mata en een pak andere spelers. Enkele leden van de technische en medische staf ook. Bleven thuis om uiteenlopende redenen: Rode Duivels Mignolet en Vanaken en coach Alfred Schreuder, die zijn tijd als toekomstig coach van Ajax nuttig kan invullen. Mats Rits, net geopereerd van een kruisbandblessure, stapte met zijn krukken wel op de privéjet.

Volledig scherm Ruud Vormer en Clinton Mata, die de kampioenenbeker flankeren, stapten maar wat graag mee op het vliegtuig. © Photo News

Verhaeghe die zijn spelersgroep trakteert, het is geen unicum de jongste jaren. Schreuder noemde hem afgelopen weekend nog een ‘heel emotionele voorzitter’. Een gevoelsmens, hoe hard hij zich als zakenman doorgaans ook opstelt. Verhaeghe houdt er altijd een nauw contact op na met zijn spelers. Eerder trakteerde hij de ganse delegatie op een etentje in het chique Nobu-restaurant tijdens de stage in Qatar. Of nam hij gans Club mee naar Tomorrowland. Met het oog voor groepsgeest en teambuilding is het aannemelijk dat hij het zelfs een goed idee vond. Naar goede gewoonte wordt een titelweek goed en uitgebreid gevierd, met de nodige geneugten des levens. Wel, dat ze het dan maar samen in groep doen, moet de voorzitter ongetwijfeld gedacht hebben.

Volledig scherm © PN/instagram noalanga

Vrijdag moet de knop evenwel om. Titel of niet, een match tegen Anderlecht dient Club Brugge in eigen huis altijd te winnen - al is het maar voor de supporters. Niet dat iemand er veel aanstoot aan nam, maar in het verleden was de laatste wedstrijd na de titelviering doorgaans geen succes voor Club. Dat was zo in 2016, toen de Bruggelingen 2-2 gelijk speelden tegen KV Oostende. In 2018 verloor Club van Gent (0-1). En ook vorig seizoen, toen blauw-zwart met 1-2 onderuit ging tegen KRC Genk.

Bekijk hier hoe de Club-spelers hun nieuwe titel vierden:

Volledig scherm Voorzitter Bart Verhaeghe zondag in het feestgedruis in Brugge. © Photo News