Club Brugge gaat in principe tot juni door met Rik De Mil als hoofdcoach

KIJK. Samenvatting Club Brugge-Standard

De Mil zorgde zondag tegen Standard (2-0-zege) meteen voor helderheid. Op en naast het veld. De sportieve keuzes die hij maakte - de basisplaatsen Spileers en Rits om er twee te noemen - waren logisch en pakten goed uit. Bovendien is De Mil iemand die het huis door en door kent. Hij werkte voordien voor Club NXT als hoofdcoach en was T2 onder Hoefkens en Parker.

Na een moeilijke periode praatte hij vorige week veel met de spelers én hij had meteen een klik met de groep. Dat is ook het Brugse bestuur niet ontgaan. Vandaag zaten alle partijen samen voor een goed gesprek. Het zou verbazen, mocht Club alsnog kiezen voor een andere coach om het seizoen uit te doen. Deze optie geeft blauw-zwart ook de tijd om op zoek te gaan naar een trainer voor volgend seizoen.

Of Björn De Neve en Wouter Biebauw de assistenten blijven, is nog onduidelijk. Hoe dan ook is De Mil al volop bezig met de voorbereiding op de wedstrijd van Kortrijk komende zaterdag. Club is verwikkeld in de strijd voor een plek in de top vier.