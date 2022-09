Club Brugge, één jaar later: met 9 andere basisspelers in Champions League

Lat steeds hoger

Eén jaar na PSG thuis houdt Club met Mignolet, Mata en Vanaken drie vaste basisspelers van destijds over. De enigen die onder geen beding mochten vertrekken. Boyata is eigenlijk gehaald om ook Mechele te vervangen, maar neemt voorlopig wellicht de plek van de geblesseerde Mata in. Met Balanta, Hendry en Vormer word je kampioen in de Jupiler Pro League, maar daar neemt blauw-zwart hoe langer hoe minder genoegen mee. Stilstaan is achteruitgaan. Bij Club is elke landstitel sinds 2016 hét sein om nog harder te gaan. De lat steeds hoger gelegd, zo ook bij de invulling van de spelerskern. Vijfjes en zesjes aan de kant geschoven, veelal zeventjes of beter in hun plaats.