Club Brugge dicht bij Stoke City-spits Benik Afobe

Club BruggeAls alles volgens plan verloopt, legt Club Brugge straks Stoke City-aanvaller Benik Afobe vast. De 29-jarige spits scoorde dit seizoen 12 keer in de Championship en lijkt overtuigd van de stap naar blauw-zwart.

De zoektocht naar extra middenvelder is volop aan de gang, toch wijst alles erop dat Club Brugge na Meijer en Jutglà met Benik Afobe eerst een nieuwe aanvaller zal vastleggen. De in Londen geboren Congolese Engelsman voert volgens onze informatie verregaande gesprekken met blauw-zwart, die voorin na het vertrek van Dost en Adamyan op zoek zijn naar extra geweld. Centrumspits Afobe is een ander type dan de voorlopig nog steeds aanwezige De Ketelaere, Lang en nieuwkomer Jutglà, wat Hoefkens meer opties zou bieden.

Afobe kreeg van Stoke City de toelating om onderhandelingen te voeren - het jeugdproduct van Arsenal ligt nog één jaar onder contract bij The Potters, die een uitgaande transfer niet in de weg zullen staan. Zijn contractstatus maakt dat blauw-zwart geen al te hoge transfersom moet overmaken aan Stoke, dat in 2019 een slordige 13 miljoen euro betaalde aan het Engelse Wolves.

4 februari 2017: Afobe met handshake voor Romelu Lukaku, toen bij Everton.

Afgelopen seizoen trof Afobe op uitleenbasis 12 keer raak voor het Londense Millwall, waar hij een uitstekende indruk liet. Na mindere uitleenbeurten aan Bristol City en Trabzonspor zette hij zichzelf daarmee opnieuw op de kaart. Afobe is geen klassieke Championship-spits. Afgelopen seizoen toonde hij zich snel, beweeglijk, sterk aan de bal en bovenal trefzeker. Millwall hoopt de spits ook in zijn laatste contractjaar bij Stoke te gebruiken, maar Afobe geeft de voorkeur aan een avontuur in Europa.

Als spits van Bournemouth aan het feest in 2017.

Met zijn uitstekende cijfers lijkt Afobe een moeilijke periode achter zich te hebben gelaten. Eentje waarin hij in 2019 zijn tweejarige dochter verloor en meermaals lange tijd opzij stond met knieblessures. Nu hij de liefde voor het voetbal klaarblijkelijk heeft teruggevonden, wil hij zijn geluk beproeven op het Europese vasteland. Naast Club toont nog een Europese club, samen met Watford, interesse in Afobe. Al lijkt diens keuze voor Club Brugge en de Champions League reeds gemaakt.

