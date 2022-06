Club Brugge dicht bij Stoke City-spits Benik Afobe, die na enkele woelige jaren carrière wil herlanceren

Club BruggeClub Brugge is met Stoke-aanvaller Benik Afobe (29) dicht bij een derde zomeraanwinst. Goed voor 12 goals in de Championship afgelopen seizoen, klaar om zijn carrière na enkele woelige jaren definitief te herlanceren.

Benik Afobe wordt behoudens verrassingen de nieuwe spits van Club Brugge. De 29-jarige aanvaller maakte dit jaar op uitleenbasis indruk bij Millwall FC, reeksgenoot van zijn moederclub Stoke City. De Londense club wou Afobe in diens laatste contractjaar aan wal houden, maar het jeugdproduct van Arsenal lijkt helemaal gewonnen voor een Brugs avontuur. Club voert verregaande onderhandelingen met Afobe, die Carl Hoefkens en blauw-zwart voorin meer opties moet bieden. Vergelijkbaar met de manier waarop Sargis Adamyan dat de jongste zes maanden deed. Afobe is snel, beweeglijk, sterk aan de bal en bovenal trefzeker. Extra stootkracht en versterking in de breedte. Ongeacht het vertrek van De Ketelaere en/of Lang is het niet ondenkbaar dat blauw-zwart naast Afobe, in de veronderstelling dat de deal niet afspringt, straks nog een aanvaller inlijft.

Volledig scherm 4 februari 2017: Afobe met handshake voor Romelu Lukaku, toen bij Everton. © Getty Images

Dochtertje verloren

Voor Stoke City is het vertrek van de spits, die zijn laatste contractjaar ingaat, een uitgemaakte zaak. Een paar miljoen euro moet dan ook volstaan om snel een overeenkomst te vinden. De speler zelf wil na enkele woelige jaren zijn geluk beproeven in Europa. Afobe verloor in 2019 zijn tweejarige dochter, op het moment dat hij revalideerde van een zware knieblessure. Een zware klap voor de Engelsman, die toen steun vond bij de ganse Britse voetbalwereld. Vorig seizoen vond hij bij Millwall zijn voetbalgeluk na mislukte passages bij Bristol City en Trabzonspor helemaal terug, al was zijn avontuur in Turkije allesbehalve zinloos. “Door mijn vertrek uit Engeland kon ik in alle rust rouwen om mijn dochter. Nu geniet ik er opnieuw van om voetballer te zijn”, liet de spits uit Londen begin dit kalenderjaar optekenen. “Eén keer ben ik er in tranen uitgebarsten voor de ogen van mijn ploegmaats. Een hele opluchting.” De tweejarige Amora werd in 2019 naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling nadat ze een onverwachte, maar ernstige infectie opliep. Daar liet de dochter van Afobe het leven nadat er complicaties waren opgetreden.

Volledig scherm Als spits van Bournemouth aan het feest in 2017. © Getty Images

Huddersfield, Reading, Millwall

Eens opnieuw in Engeland vond Afobe bij Millwall FC zijn spelvreugde terug. Zijn twaalf doelpunten waren voor hem het beste cijfer sinds 2014-2015 in het shirt van Wolverhampton. Bij Bournemouth vond hij tussen 2015 en 2017 in de Premier League maar moeilijk de weg naar het net. Hoewel zijn carrière er uiteindelijk eentje werd van ups-and-downs, werd Afobe op jonge leeftijd al de hemel ingeprezen. Als jeugdspeler van Arsenal scoorde hij bij de U15 een veertigtal doelpunten. Zelfs FC Barcelona ondernam een poging om het jonge talent uit Essex te strikken, maar de Catalaanse club ving bot. Nadat Afobe ook bij de U18 van de Gunners 34 keer scoorde, ging het snel bergaf. Uitleenbeurten aan Huddersfield, Reading en MK Dons voerden hem steeds verder weg van Arsenal, waar het grote talent uiteindelijk nooit één officiële wedstrijd in de A-ploeg speelde.

Verwacht wordt dat Club Brugge Afobe de komende week als derde zomeraanwinst kan presenteren. Intussen richten de Bruggelingen het vizier nog steeds op een tweetal versterkingen op het middenveld.

