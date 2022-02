Club Brugge corrigeert zijn flauwe zomermercato: Adamyan en Odoi komen erbij, Sowah out

Tot middernacht werd er gebeld en gemaild bij de landskampioen.

Gefaxt en ondertekend.

Een telraam was daarbij geen overbodige luxe geweest.

Club realiseerde in de afgelopen transferperiode maar liefst tien wintertransfers – vier inkomende en zes uitgaande –, waarvan zes dossiers op de laatste dag van de mercato werden afgerond. Bij sommigen was het een minutenspel.

Dat de Canadese winger Tajon Buchanan naar België zou komen, was vorige zomer al duidelijk. En daar kwam eind vorige week dus ook de Deense flankaanvaller Andreas Skov Olsen van Bologna bij, voor wie de landskampioen zo’n 6 miljoen euro neertelde. Een soortgelijk bedrag als voor Buchanan.

Club diende op de slotdag evenwel nog te schakelen. Omdat Schreuder besefte dat hij onvoldoende alternatieven had op zijn rechterflank. Enter: Denis Odoi (33). Na 5,5 jaar met Fulham te schipperen tussen de Premier League en de Championship is de gewezen verdediger van onder meer STVV, Anderlecht en Lokeren weer toe aan een avontuur in eigen land. Odoi (1-voudig Rode Duivel) geldt als een welgekomen, polyvalente back-up, die zowel rechts, links als in de driemansdefensie kan spelen. Bovendien was hij na dit seizoen transfervrij, wat van hem nu al een opportuniteit maakte. De deal raakte pas in de laatste minuten van de transfermarkt rond.

Volledig scherm Denis Odoi. © Photo News

Een van de prioriteiten van Club deze mercato was evenwel een bijkomende centrumspits. Die zoektocht liep niet zoals gehoopt, maar uiteindelijk kwam de redding via Schreuder. Hij kende Sargis Adamyan (28) nog van in zijn periode bij TSG Hoffenheim. Dat de 29-voudige Armeense international dit seizoen in de Bundesliga slechts twee keer mocht starten (en elf keer invallen), zorgde ervoor dat hij openstond voor een vertrek. Adamyan wordt tot het einde van het seizoen gehuurd, inclusief een aankoopoptie. Een goalgetter zoals Bas Dost is hij niet – Adamyan vond bij Hoffenheim slechts sporadisch de weg naar doel –, maar nuttig (en polyvalent) is de aanvaller wel. Sowieso heeft Schreuder er met hem een extra troef bij in de strijd voor de titel (en de beker).

Volledig scherm Sargis Adamyan gisteren in Westkapelle. © Photo News

Maar naast de vele inkomende transfers, zat Club dus ook niet stil op uitgaand vlak.

Wesley Moraes en Tibo Persyn waren al weg. Respectievelijk doorverhuurd aan het Braziliaanse SC Internacional en uitgeleend aan Westerlo. Daar kwam gisteren nog het officiële vertrek van Ignace Van Der Brempt bij – hij verhuist definitief naar Red Bull Salzburg – en een nieuwe uitleenbeurt van Youssouph Badji. Die was bij Stade Brestois namelijk op zijspoor beland. Badji wordt nu het komende anderhalf jaar verhuurd aan Charleroi.

Maar daar bleef het op de laatste dag van de transfermarkt allesbehalve bij. Club stuurde ook Ruben Providence (AS Roma) door, naar het Portugese Estoril. En net voor het sluiten van de mercato, vond blauw-zwart ook een oplossing voor een vierde zomertransfer. Recordaankoop Kamal Sowah (9 miljoen) zoekt de komende zes maanden zijn geluk in de Eredivisie, bij AZ Alkmaar, na een teleurstellend eerste halfjaar bij Brugge. Sowah was onder Clement nochtans aardig begonnen, maar deemsterde al snel weg. Bovendien bracht de trainerswissel voor hem géén beterschap. Alle hoop op Nederland dan maar, waar AZ niet over een aankoopoptie beschikt.

Volledig scherm Kamal Sowah. © Photo News

Voor Owen Otasowie en Faitout Maouassa – nog twee andere, mislukte zomertransfers – vond Club vooralsnog geen oplossing. Nu, van Otasowie is andermaal reeds weken geen spoor meer op het Belfius Basecamp. De middenvelder zou opnieuw in Engeland vertoeven, net als in november, toen hij met privéproblemen kampte en er al eens wilde herbronnen...

Volledig scherm Sowah, Maouassa, Hendry, Otasowie en Nusa, een paar van de miljoenenaankopen van Club Brugge. © Photo News